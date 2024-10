Perché Bologna-Milan è stata rinviata? Quando si recupera e cosa succede al fantacalcio

Getty Images

La decisione è arrivata dopo la seguente nota del Comune di Bologna: "Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara.per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte".

Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, dunque, squalificati, salteranno la sfida contro il Napoli. Ma oltre alle conseguenze prettamente calcistiche,. A far propendere per una decisione o per l'altra è spesso la data scelta per rigiocare il match.

Leggiamo cosa afferma il regolamento: tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo.. Nel caso di scelta del 6 politico questo viene assegnato a tutti i componenti della rosa, potenziali riserve, infortunati e squalificati inclusi. Nel caso si utilizzino i modificatori, ecco che verrà preso in considerazione il 6 come fosse un voto normale a tutti gli effetti.

, quando è in programma la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre le due squadre avranno già giocato, come detto, il proprio ottavo il 3 dicembre. L'unico intoppo è rappresentato dal fatto che, al momento, le partite contro Genoa del 15 dicembre e l'Hellas Verona del 20 dicembre sarebbero programmate a poche ore di distanza dall'eventuale recupero e potrebbero portare il Milan a chiedere un cambiamento di programma.