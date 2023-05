Dopo lo scudetto del Napoli Cristiano Giuntoli si è messo sulle spalle un'etichetta: "scopritore di talenti". Kvara e Kim su tutti. Mica poco. Da tempo è diventato il nome preferito della Juventus per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Il lavoro svolto in questi anni al fianco di De Laurentiis è stato apprezzato dalla dirigenza bianconera,. Sullo sfondo ci sono ancora un paio di profili alternativi da valutare se non dovesse andare in porto l'affare, perché per trasferirsi a Torino Giuntoli dovrà convincere De Laurentiis a liberarsi con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per giugno 2024.- Col possibile arrivo di Giuntoli la Juventus vuole adottare una filosofia diversa rispetto al passato. Massimo risultato col minimo sforzo. Lo scudetto del Napoli ha fatto scuola, le intuizioni del ds sono state vincenti e ora anche i bianconeri vogliono iniziare un percorso simile.. Prossimi obiettivi di una Juve pronta a cambiare faccia e puntare su chi ha fiuto per il talento. Giuntoli scruta, osserva, batte a tappeto ogni Paese e alla fine tac, quando trova l'occasione affonda il colpo.è stato pagato 10 milioni, oggi quando vale? Almeno cinque volte di più.l'ha pescato nel Fenerbahçe per meno di 20, ma se in estate qualcuno farà scattare la clausola rescissoria di 50 milioni il Napoli non sarà felice: adesso vale di più. E poi(preso a 70, la richiesta è di oltre 100),(pagato 8 milioni), Zielinski (a 15 e in estate rifiutate offerte da 30).... potremmo andare avanti all'infinito, perché tra i colpi di Giuntoli ci sono anche Lasagna e Inglese ai tempi del Carpi. Nel futuro immediato può aprirsi un nuovo capitolo, la Juve lo aspetta per voltare pagina.