Perché la Juventus ha preso Renato Veiga in prestito

è il terzo acquisto di gennaio della Juventus, che prima del portoghese aveva già preso Alberto Costa e Kolo Muani., fuori per infortunio fino alla fine della stagione. Renato Veiga non è il giocatore sul quale Giuntoli ha deciso di fare l'investimento importante per rinforzare il reparto arretrato, i bianconeri hanno deciso di prenderlo solo a titolo temporaneo rimandando un eventuale acquisto a fine stagione.- L'accordo tra Juventus e Chelsea è stato trovato sulla base di un prestito secco oneroso, nella cifra che i bianconeri verseranno nelle casse dei Blues sono compresi anche l'ingaggio del giocatore e le commissioni destinate all'agente. Sul contratto non è previsto né un diritto, né un obbligo di riscatto: se la Juve dovesse decidere di prenderlo per la prossima stagione dovrà sedersi a trattarlo come ogni altro club.perché non è escluso che, se dovesse fare bene in questi mesi, la Juve possa decidere di fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo.

- Renato Veiga è un difensore centrale classe 2003 che può essere schierato anche largo a sinistra sulla linea dei difensori, e all'occorrenza avanzare qualche metro giocando da mediano. 190 cm d'altezza,. Quest'anno con i Blues ha giocato principalmente in Conference League, dove non ha saltato mai un minuto segnando anche due gol contro Gent e Astana. A ottobre scorso ha debuttato con il Portogallo, totalizzando tre presenze in Nations League negli ultimi tre mesi.