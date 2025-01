Quando può debuttare Renato Veiga nella Juventus

Renato Veiga è il primo rinforzo della Juventus al centro della difesa. I bianconeri avevano bisogno di almeno un nuovo giocatore in quel ruolo - ma prima della fine del mercato dovrebbe arrivarne anche un altro - per coprire i vuoti lasciati da Bremer e Cabal infortunati fino a fine stagione.: un investimento a titolo temporaneo per capire come muoversi in quel reparto alla fine della stagione, sarà uno degli osservati speciali di Motta e Giuntoli.- Dopo la sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata di campionato,, infatti, fino alla fine della prima fase del torneo (quella con i portoghesi è l’ultima partita) non può essere registrato nessun giocatore. Niente “derby” personale per lui cresciuto nello Sporting quindi, l’esordio può arrivare nella prossima sfida di campionato a Torino contro l’Empoli domenica 2 febbraio alle 12.30.

- In attesa di capire se riuscirà a qualificarsi alla fase successiva della Champions o dovrà passare dai playoff (venerdì 31 sono in programma i sorteggi), la Juventus si concentra sul campionato dove si sta giocando un posto per la qualificazione alla prossima Champions League.; se non dovesse giocare, occhi puntati sulla trasferta di Como domenica 9 febbraio alle 15. Poi c’è il big match con l’Inter in casa e la gara di Cagliari, chiude il mese di febbraio il quarto di Coppa Italia ancora contro l’Empoli.