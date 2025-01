Quanto ha pagato la Juventus Renato Veiga

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, il terzo rinforzo della Juventus nel mercato di gennaio è- il Borussia Dortmund su tutte - che si erano interessate. Il portoghese arriva in prestito secco per sostituire uno tra Cabal e Bremer, fuori fino alla fine della stagione per infortunio: difensore centrale o terzino sinistro - nel Chelsea ha giocato soprattutto in questo ruolo - all’occorrenza Veiga può essere schierato anche da mediano.

- Come detto, la Juve ha preso Renato Veiga in prestito secco senza né diritto, né obbligo di riscatto:. Se la Juve dovesse decidere di prendere Renato Vega a titolo definitivo, dovrà sedersi a trattare il cartellino del giocatore con il Chelsea come qualsiasi altro club.

- Renato Vega è uno di tanti talenti usciti dal settore giovanile dello Sporting Lisbona; proprio come Cristiano Ronaldo, ma anche come Tiago Djalo, che a Torino non ha lasciato un gran ricordo. Prima ancora di debuttare in prima squadra, dopo un prestito in Germania all’Augsburg il classe 2003 viene ceduto definitivamente al Basilea.: nella prima parte di stagione con i Blues ha giocato 18 partite - soprattutto da subentrato - facendo ogni singolo minuto in Conference League dove ha segnato anche due gol.