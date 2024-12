Quanto vale Saud Abdulhamid

Getty Images

La serata dell'Olimpico nellanon se la dimenticherà mai. Neanche tra vent'anni, probabilmente. Primo gol in giallorosso, prima volta in cui è rimasto in campo per tutta la partita: dall'inizio, alla fine; partito titolare, non è mai stato sostituito. Ranieri l'ha osservato in allenamento e ha scoperto una freccia sulla fascia destra, un giocatore che quando parte da quella parte del campo mette il turno e quando non ci arriva con la tecnica ci mette aggressività e coraggio.

- In attesa di capire se Abdulhamid si prenderà il posto da titolare sull'out di destra della Roma,: in quell'occasione prese il posto di Celik infortunato e trovò il primo assist in giallorosso; poi il primo gol nella sfida europea col Braga.

- E ora si candida per un posto da titolare nella Roma. Al momento non ci sono ipotesi di una cessione di Saud,. Con lui e Celik su quella fascia, se dovesse arrivare un nuovo rinforzo durante il mercato invernale a fare le valigie potrebbe essere l'esterno turco, che non ha ancora convinto del tutto Claudio Ranieri.