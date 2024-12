Quanto guadagna Saud Abdulhamid nella Roma

AFP via Getty Images

La vittoria della Roma in Europa League contro il Braga sarà incastonata per sempre nella memoria di, che. Il primo giocatore saudita della Serie A non aveva avuto molto spazio fino all’assist contro il Lecce in campionato, quando era subentrato a Celik infortunato nella ripresa. Nella gara successiva di Europa League Ranieri lo ripropone da titolare e lui ha ringraziato sgroppando sulla fascia: a destra andava come un treno, ha fatto il primo gol e ha provocato l’espulsione del portiere avversario.

- Quando Abdulhamid è arrivato a Roma c’è stato tanto scetticismo intorno all’esterno preso dall’Al-Hilal, dopo i primi mesi d’ambientamento il giocatore si sta inserendo nei meccanismi della squadra e nella parte finale del 2024 ha trovato un po’ di continuità.- Sulla carta, considerando la rosa giallorossa, a livello numerico. L’esterno saudita è arrivato a Trigoria come vice, ma l’esterno turco non ha convinto del tutto l’allenatore e non è escluso che le gerarchie sulla fascia destra possano cambiare. Saud è arrivato alla Roma per dimostrare lo sviluppo del calcio arabo, il primo saudita in Serie A vuole essere pioniere di nuove frontiere. E la Roma, dopo averlo scoperto in quella serata col Braga, ha in rosa una nuova freccia.