Saud Abdulhamid o Celik, chi è il titolare della Roma sulla fascia destra

Getty Images

Dopo l'assist con il Lecce in campionato, il gol in Europa League contro il Braga. Il primo con la maglia della Roma per. Prima rete e prima volta in cui il giocatore è rimasto in campo per tutti i novanta minuti; dall'inizio, alla fine: è partito titolare e non è mai stato sostituito. Il ragazzo inizia a prendere confidenza con il calcio italiano, e Ranieri lo tiene in considerazione per la fascia destra.

- Nella sfida con il Lecce Saud era entrato nella ripresa al posto di Celik infortunato, e ha servito un assist; nella gara successiva in Europa League ha giocato al posto di Celik infortunato, e ha segnato.. Al contrario del giocatore saudita, che ha colpito Ranieri soprattutto per la sua velocità. E non è escluso che ora da quella parte del campo si possano ribaltare le gerarchie.

- Intanto la dirigenza sta pensando di rinforzare quella parte del campo con un nuovo acquisto nel mercato di gennaio. Il ds Ghisolfi e il suo staff stanno visionando diversi profili in Italia e all'estero: piacedel Cagliari, è stato fatto un sondaggio perdel Celta Vigo e si stanno valutando altri esterni destro. Abdulhamid con la prestazione contro il Braga in Europa League, però, vuole convincere tutti a Trigoria a puntare su di lui, e prendersi quella fascia.