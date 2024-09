Perché Spalletti ha convocato Tonali in Nazionale

Redazione Calciomercato

Per la doppia sfida di Nations League contro Francia e Israele, nonostante il centrocampista classe 2000 sia appena tornato dopo una lunga squalifica per il caso scommesse. L'ex Milan ha vissuto un incubo durato 308 giorni, ma ora ha ritrovato il sorriso scendendo di nuovo in campo con il Newcastle e ritrovando la maglia della Nazionale che gli mancava dal 9 settembre del 2023 quandò entrò nei minuti finali dell'1-1 contro la Macedonia.- Un anno dopo Tonali è di nuovo in azzurro, Spalletti ha spiegato così la convocazione: "Tonali s'è allenato regolarmente, è un giocatore sul quale noi riponiamo molta fiducia e viene dentro - ha detto il ct durante la conferenza stampa prima della sfida con la Francia -, il ragazzo ha riflettuto molto e questo è un motivo in più per portarlo con noi".

- La partita del rientro in campo di Tonali è stata la sfida di fine agosto tra Newcastle e Nottingham Forest, valida per il secondo turno di Coppa di Lega.. Sandro era stato annunciato tra i convocati ma a sorpresa è sceso in campo dall'inizio, schierato mezz'ala destra nel 4-3-3- del Newcastle che in quell'occasione ha vinto ai calci di rigore. Il ritorno in Premier League invece è stato contro il Tottenham, subentrando negli ultimi venti minuti.