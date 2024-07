Perché Zirkzee al Milan è saltato

Getty Images

Il Milan ce l'aveva in pugno. O quasi., convinto anche dalle continue chiamate di Erik ten Hag che ha insistito in prima persona per avere l'olandese in squadra. I rossoneri l'avevano messo nel mirino da mesi, appena avevano saputo che Giroud voleva andare via a fine stagione si sono informati su come funzionava la clausola rescissoria dell'attaccante del Bologna: il valore era di 40 milioni di euro, scadeva a metà agosto.- A far saltare il trasferimento al Milan però sono è stata la richiesta di commissioni avanzata dall'agente del giocatore Kia Joorabchian: una cifra considerata troppo alta dalla società rossonera. Così è iniziata la trattativa per discutere il compenso da pagare al procuratore ma le parti sono sempre state distanti, nel frattempo il Manchester United si è inserito chiudendo l'affare.per avere la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate.

- L'idea di ten Hag è quella di farlo giocare insieme a Hojlund e Rashford, in un possibile tridente nel quale possono essere schierati anche l'ex Ajax Antony e l'argentino Garnacho.. I Red Devils cercavano un attaccante con le sue caratteristiche, un nove che fosse anche tecnico e fisico, e appena hanno avuto l'occasione hanno affondato il colpo.