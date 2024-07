Quanto ha pagato il Manchester United per Zirkzee

Getty Images

Per prendere Joshua Zirkzee il Manchester United ha aperto una trattativa con il Bologna pagando il giocatore una cifra superiore a quella fissata dalla clausola rescissoria. In tanti si sono chiesti il motivo, ma dietro la scelta dei Red Devils c'è una strategia economica ben precisa:- Il Manchester, i rossoblù hanno dato l'ok e così l'olandese è partito per l'Inghilterra. Contratto di cinque anni, ten Hag ha insistito per averlo a Manchester e si è mosso in prima persona per convincere il ragazzo.

- L'idea di ten Hag è quella di farlo giocare insieme a Hojlund e Rashford, in un possibile tridente nel quale possono essere schierati anche l'ex Ajax Antony e l'argentino Garnacho.. I Red Devils cercavano un attaccante con le sue caratteristiche, un nove che fosse anche tecnico e fisico, e appena hanno avuto l'occasione hanno affondato il colpo.