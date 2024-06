Chi è il sostituto di Zirkzee nel Bologna

Getty Images

Joshua Zirkzeeè la grande intuizione del Bologna e di Giovanni Sartori. Quando in molti pensavano che i rossoblù avessero bisogno di una punta titolare dopo la cessione di Arnautovic, da quelle parti dormivano sereni: "Tranquilli, abbiamo Zirkzee". In pochi ci credevano, tutti si sono ricreduti., consapevole che in questo periodo l'attaccante olandese sarebbe diventato un uomo mercato: per questo, nel mercato di gennaio hanno già preso quello che dalla prossima stagione dovrebbe essere il sostituto di Zirkzee.

- E'; il giocatore aveva una clausola rescissoria della stessa cifra, ma i due club hanno trovato un accordo per pagare il cartellino in più rate (da regolamento, le clausole vanno pagate tutte in un'unica soluzione). Il Bologna è riuscito a superare la concorrenza portando in Italia quello che è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio argentino.

- Nei primi sei mesi in Italia Castro ha totalizzato otto presenze delle quali due da titolare, nella penultima giornata ha giocato la partita della vita:quando non ci sarà più Thiago Motta sulla panchina rossoblù ma Vincenzo Italiano. Se in estate non cambieranno i piani del Bologna Santiago sarà l'attaccante titolare della prossima stagione, una scommessa da fare anche al fantacalcio.