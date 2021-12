Sempre protagonista, sempre tra i migliori. Ivan Perisic ha ribaltato una storia, la sua con l'Inter, che sembrava già sCritta: dovevano essere pochi mesi e poi addio, invece ha conquistato Inzaghi e si è preso un posto in prima fila nella squadra campione d'inverno.



CHE STAGIONE - Il Perisic 2021/2022 è un fattore, sempre, in ogni partita. Decisivo, leader, protagonista dell'Inter per molti "più bella da 10 anni ad oggi". In campionato le presenze sono 16, con gol e 1 assist, in Champions 6 su altrettante gare con 1 assist. Ma i numeri, stavolta, non fotografano del tutto una crescita impressionante, anche rispetto al Perisic visto con Conte, lo scorso anno. Cosa succederà quindi con il rinnovo?



IL RINNOVO - Il contratto di Perisic è in scadenza il 30 giugno 2022. Ivan, 33 anni a febbraio, guadagna oggi 5 milioni a stagione. A queste cifre l'Inter non offrirà alcun rinnovo, pronto solo se il giocatore volesse dimezzarsi lo stipendio. Difficile, al momento. Ma i discorsi sono ancora aperti, le parti non si sono ancora sedute a un tavolo a parlare concretamente del futuro. Una diversità di vedute c'è, ma se ne riparlerà tra febbraio e marzo.