La sua seconda esperienza in Premier League partirà dall'ottavo posto in classifica e con un handicap di 5 punti sul quarto posto. Antonio Conte sbarca al Tottenham e in quota inizia ufficialmente la rincorsa alla top 4 e alla qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo prioritario per gli Hotspurs, quest'anno solo in Conference League, e che sul tabellone è offerto a 8,00. Big a parte, Conte dovrà vedersela soprattuto con il West Ham, al momento quarto e avanti anche nelle previsioni dei bookmaker (a 6,50), ma anche l'Arsenal sarà un concorrente difficile, a 4,50. Il cammino dell'ex tecnico dell'Inter partirà domenica dalla trasferta con l'Everton, per la quale parte subito favorito: il blitz vincente al Goodison Park pagherebbe 2,56 contro il 2,80 dei Toffees e il 3,20 del pareggio.