Dalla favola all'incubo. La vittoria della Premier targata Claudio Ranieri è solo un vecchio ricordo per il Leicester, che ora rischia la retrocessione in Championship. Penultime a -2 dalla salvezza, stasera le Foxes chiuderanno la 36a giornata di Premier League nel posticipo contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds arrivano da sei vittorie di fila, sono quinti a 62 punti e cercano il settimo successo consecutivo per accorciare sul Manchester United quarto.