Dopo la sosta per le nazionali, è pronto a ripartire il campionato con la 13esima giornata di Serie A. Tante novità di formazione in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori. La novità principale riguarda la, che dovrà fare a meno die punterà quindi sull'attacco argentino Higuain-Dybala. Nell'ancora out,va verso un'altra panchinanella, possibile rivoluzione per il: rischiano anche due big come