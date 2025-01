AZ Alkmaar-Roma quote e pronostico, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Roma segna almeno un gol

1.16 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di Lottomatica sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico AZ Alkmaar-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

La Roma vincerà questa partita. Ranieri è stato bravo a mettere i calciatori nelle migliori condizioni per rendere al meglio e questa partita lo dimostrerà. I giallorossi, in virtù dell’entusiasmo di questo periodo positivo, vinceranno provando ad entrare tra le prime otto della classifica. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Giovedì 23 gennaio la Roma volerà in Olanda per sfidare l’Az Alkmaar. Sarà la penultima gara del girone di Europa League e il match si disputerà alle ore 18.45. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla quotaEcco invece le quote di AZ-Roma di diversi operatori:La Roma è reduce dall’ottimo successo per 3-0 ai danni dello Sporting Braga, mentre l’Az arriva dopo il pareggio esterno contro il Ludogorets.La squadra di Ranieri si sta ritrovando sempre più e una vittoria in questo momento aumenterebbe la fiducia, sia per il passaggio del turno in Europa, sia per il prosieguo della stagione.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul settimo turno di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di AZ-Roma? Il parere dei bookies

. I giallorossi sono tra le prime cinque difese del girone e questo potrà essere un fattore importante in questa gara.Troviamo la quota dello 0-1 a 9.00 su Goldbet e Snai, a 9.75 su Betsson.

● ● ●

AZ-Roma: i precedenti

AZ Alkmaar-Roma: le probabili formazioni

Per la prima volta, la Roma fa visita all'AZ Alkmaar nel settimo turno di Europa League. Se quello in programma giovedì è il primo incrocio ufficiale tra le due squadre, c’è invece un precedente amichevole che risale all’estate 1982, nel precampionato della stagione dello Scudetto. L'occasione era il memorial ‘Dino Manuzzi’.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League:

Az Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Lahdo, Poku, Parrott. All. Martens

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita di Alkmaar è prevista per le 18.45 di giovedì 23 gennaio 2024 e verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In alternativa sarà visibile in streaming su NOW e Sky GO.