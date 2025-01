Club Brugge-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Pronostico Club Brugge-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

La vittoria contro il Milan ha ridato fiducia alla formazione di Motta. I bianconeri riusciranno a conquistare il successo, grazie alla superiorità della rosa e alla compattezza del gruppo. Andrea Stefanetti

Martedì 21 gennaio, alle ore 21:00, Club Brugge e Juventus si affrontano in una sfida cruciale per il proseguimento della loro avventura in Champions League. I padroni di casa arrivano a questa sfida europea dopo la vittoria casalinga per 4-2 contro il Beerschot. Gli ospiti, invece, sono tornati al successo in campionato nell'ultimo turno, conquistando il big match contro il Milan.I 'bianconeri' sono determinati a proseguire la loro striscia di risultati utili consecutivi, puntando a entrare nella top 8 della competizione. Per raggiungere questo obiettivo, sarà cruciale vincere contro il Brugge, che anche lei è in corsa per i playoff.

Quale sarà il risultato esatto di Club Brugge-Juventus? Il parere dei bookies

Due squadre con un attacco poco prolifico ma capaci di ottenere buoni risultati. Dopo un'accurata analisi, i bookmakers vedono come risultato più probabile una. Le quote variano, con Quigioco che offre la cifra più alta, pari a 8, mentre Betsson e Sisal si attestano a 7.75. Questo scenario riflette la solidità difensiva di entrambe le squadre e il potenziale della Juventus di prevalere con un margine minimo.

Club Bruges-Juventus: i precedenti

Club Brugge Juve: le probabili formazioni

Le due formazioni nella storia si sono sfidate ben 4 volte con il bilancio nettamente a favore della Juventus con 3 vittorie rispetto all’unico successo del Brugge. L’ultimo incontro risale alla fase a gironi della champions league 2005/2006 terminato con la doppia vittoria bianconera per 1-2 all’andata e 1-0 al ritorno.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il settimo turno della fase campionato di Champions:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Juventus e Club Brugge sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW. Martedì, il match dei bianconeri sarà disponibile in tv su due canali (gli stessi per entrambi gli abbonamenti): Sky Sport Uno, al numero 201 del satellite, e Sky Sport, al numero 252.