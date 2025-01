Como-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Como-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

Il Milan ha ancora molto da lavorare per tornare al massimo della forma, ma il nuovo allenatore ha già dimostrato di saper conquistare la vittoria nei momenti cruciali. La forza della rosa, inoltre, rappresenta un ulteriore fattore determinante. Andrea Stefanetti

Tutto pronto per il recupero della 19^ giornata di campionato. Como e Milan si sfideranno martedì 14 gennaio alle ore 18:30. I padroni di casa arrivano dal pareggio per 1-1 allo Stadio Olimpico contro la Lazio, mentre anche i rossoneri hanno ottenuto un pareggio per 1-1 a San Siro contro il Cagliari. Una partita decisiva per cambiare il corso del campionato. Entrambe le squadre sono in cerca di punti fondamentali: il Como punta a conquistare la salvezza il prima possibile, mentre il Milan desidera risalire nelle posizioni alte della classifica.

Quale sarà il risultato esatto di Como-Milan? Il parere dei bookies

Sarà una sfida avvincente, con i bookmaker che ipotizzano. La quota più alta è proposta da Quigioco a 8.80, seguita da Betsson a 8.75 e Sisal a 8.50. Una partita che promette emozioni e incertezza fino al fischio finale.

Como Milan: i precedenti

Como-Milan: le probabili formazioni

Le due squadre si sono sfidate 32 volte in tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore dei rossoneri con 17 vittorie rispetto alle 5 del Como e ai 10 pareggi. L’ultimo incontro, risalente a maggio dello scorso anno, ha visto il Milan trionfare per 2-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 19° turno di Serie A:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Martedì 14 gennaio, Como e Milan si affronteranno in una sfida emozionante. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire l'incontro su due delle principali piattaforme sportive in Italia.