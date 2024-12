Pronostico Fiorentina-Cagliari, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Fiorentina-Cagliari e il parere dei bookies

La Fiorentina conquisterà la vittoria in questa partita. I viola, ancora scossi per la situazione di Edoardo Bove, sono determinati a risollevare il loro cammino e a regalargli tre punti fondamentali. La squadra di Palladino è focalizzata nel proseguire la sua striscia di risultati positivi consecutivi. Andrea Stefanetti

Dopo la parentesi di Coppa Italia torna il campionato. Allo stadio Franchi di Firenze si disputa la partita della quindicesima giornata di Serie A tra. Il fischio d'inizio è previsto per le. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte dai principali operatori:La Fiorentina è a soli quattro punti dalla vetta e ha ancora una partita da recuperare, quella contro l'Inter. La squadra di Palladino punta a riconfermarsi nelle posizioni che garantiscono l'accesso alle competizioni europee. Il Cagliari, invece, ha come obiettivo la salvezza. Con 14 punti finora, i sardi mantengono un margine di tre punti sulla zona retrocessione. Nell'ultimo turno, è arrivato un importante successo in casa contro l'Hellas Verona.. Gli uomini di Palladino sono decisi a riscattarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata ai calci di rigore contro l'Empoli.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Cagliari? Il pronostico dei bookies

La Fiorentina si prepara a una nuova sfida al Franchi. Secondo i bookmaker, uno dei risultati esatti più probabili è il. La quota più alta, offerta da Sisal è di 8.25, seguita dall'8.00 di Quigioco e dal 7.75 di Snai.

Fiorentina-Cagliari: precedenti

Fiorentina Cagliari: le probabili formazioni

Dove vedere il match di Serie A

Fiorentina e Cagliari si sono affrontate 88 volte in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai viola, con 38 vittorie contro le 25 dei sardi, mentre i pareggi sono 25. L'ultimo incontro tra le due squadre risale a maggio 2024, con la Fiorentina che ha trionfato per 2-3.L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, schiererà la squadra con il modulo 4-2-3-1. Moise Kean sarà il punto di riferimento in attacco, supportato sulla trequarti da Colpani, Beltran e Sottil. Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1. Al centro dell’attacco ci sarà Piccoli, supportato sulla linea dei trequartisti da Zortea, Viola e Zito Luvumbo. La cerniera di centrocampo sarà probabilmente formata da Marin e Makoumbou.: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.La Fiorentina affronterà il Cagliari nella sfida valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 8 dicembre alle ore 12:30. L'atteso incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite il canale Zona DAZN su Sky.