Pronostico Fiorentina Roma, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Fiorentina Roma: il parere dei bookmaker e il mio consiglio

A mio avviso, la Fiorentina avrà la meglio nella partita. I viola si trovano in un ottimo stato di forma e la motivazione di conquistare il quinto risultato consecutivo gioca a favore della squadra di Palladino. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

A chiudere lasarà un big match molto atteso. Allo Stadio Franchi di Firenze, si affronteranno Fiorentina e Roma, con il calcio d'inizio previsto per domenica 27 ottobre alle ore 20:45. Prima di approfondire il, diamo un'occhiata alle quote proposte dai principali operatori per questa sfida:La Fiorentina arriva a questa sfida con grande entusiasmo, reduce da un travolgente successo per 0-6 contro il Lecce. Dall'altra parte, la Roma affronta il match in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura per 1-0 subita contro l'Inter.È una partita cruciale per entrambe le squadre: la Fiorentina cerca di proseguire la sua serie di risultati positivi, mentre la Roma punta a riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Inter. Considerando l’andamento e lo stato di forma delle due formazioni,Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quote speciali su Fiorentina-Roma

● ● ●

I pronostici Fiorentina Roma più interessanti

Consiglio risultato esatto di 1-0 a 8.80 su Quigioco

In occasione del match tra Fiorentina e Roma, valido per la nona giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio avviso, quella che andrà in scena al Franchi sarà una partita equilibrata, con la Fiorentina che potrebbe avere la meglio, segnando una rete e mantenendo la porta inviolata. Per il risultato esatto di 1-0 in favore della Fiorentina, la quota più alta è offerta da Quigioco a 8,80, seguita da Sisal e Betsson entrambe a 8,50.

Almeno un rigore assegnato nel match

Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un rigore nel corso della partita. A giudicare dal tipo di match, credo che entrambe le squadre cercheranno di mettere pressione all’avversario fin dai primi minuti. Questo tipo di approccio potrebbe facilmente portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un penalty. Questa quota, la troviamo a 2.80 su Betsson e a 2.75 su Snai.

Colpani primo marcatore di Fiorentina Roma

Dopo la doppietta realizzata a Lecce, il "Flaco" Colpani si è finalmente sbloccato con la maglia della Fiorentina. A mio giudizio, l'ex Monza potrebbe trovare nuovamente la via della rete anche nella sfida contro la Roma. La quota maggiore è offerta da Quigioco (9.40) rispetto a Betsson (9) e Snai (8.50).

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su Fiorentina Roma

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti di Fiorentina Roma

Fiorentina e Roma si sono già affrontate 195 volte in tutte le competizioni. La Roma ha collezionato 68 vittorie, mentre la Fiorentina ha ottenuto 59 successi. I pareggi tra le due squadre ammontano a 68. L'ultimo incontro, disputato a marzo 2024, si è concluso con un pareggio di 2-2, a testimonianza dell'equilibrio di questa storica rivalità.

Probabili formazioni di Fiorentina Roma

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la nona giornata di Serie A:



Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Gosens, Ranieri, Comuzzo, Dodo; Bove, Adli, Cataldi, Colpani, Kouame; Beltran.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Ndicka, Mancini; Angelino, Cristante, Koné, Celik; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.



La Fiorentina sarà schierata con Colpani e Kouame a supporto della prima punta Beltran. La Roma invece, sarà schierata con il 3-4-2-1 con Pellegrini e Dybala dietro Dovbyk.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Il big match dello stadio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia in live che on-demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi.