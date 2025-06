Fluminense-Dortmund pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Fluminense-Dortmund + maggiorate ed esclusive

Martedì 17 giugno, alle ore 18 italiane, il MetLife Stadium di East Rutherford, USA, ospiterà la sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund, valida per il Mondiale per Club. Entrambe le squadre arrivano con grande determinazione e vogliono iniziare la competizione nel modo migliore.Dall’analisi delle quote proposte dai principali bookmaker, i favoriti per la vittoria sono i tedeschi del Borussia Dortmund, con una quota intorno a 1.60. La vittoria del Fluminense, invece, viene quotata circa 6.25 volte la posta, a testimonianza delle possibili difficoltà che la squadra brasiliana potrebbe incontrare contro gli avversari europei.

Il nostro Pronostico Fluminense-Borussia Dortmund sul vincente

Secondo me, il Borussia Dortmund non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel conquistare la vittoria. I tedeschi sono infatti favoriti per il successo finale, segno del grande momento di forma che stanno attraversando. La loro solidità tattica e la qualità della rosa li rendono avversari temibili per chiunque. Tuttavia, non bisogna sottovalutare il Fluminense, che arriva al Mondiale per Club con la voglia di dimostrare il proprio valore e lasciare il segno nella competizione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Fluminense-Dortmund? Ecco le quote

Il Borussia Dortmund parte chiaramente con i favori del pronostico per questo match. La squadra tedesca, grazie alla sua qualità tecnica e alla forma attuale, è considerata favorita per la vittoria.Questi punteggi riflettono non solo la superiorità tecnica della squadra, ma anche la capacità di gestire la partita con efficacia, pur concedendo qualche occasione agli avversari.

Quote Fluminense Dortmund Over/Under

Il nostro Pronostico Fluminense Dortmund Gol Sì/No

Entrambe le compagini sono dotati di reparti offensivi di livello. Nelle ultime sette partite disputate dal Dortmund, in cinque occasioni si è verificato il Gol Sì.

. Le quote per l’Over 2.5 sono infatti inferiori rispetto a quelle per l’Under 2.5, a conferma delle aspettative di un match aperto e spettacolare. Di seguito vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le compagini troveranno la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Fluminense-Borussia Dortmund tra diversi bookies:



Statistiche Fluminense Dortmund

Il Fluminense ha collezionato 4 vittorie consecutive.

Il Borussia Dortmund è imbattuto da 6 partite.

In 10 degli ultimi incontri, il Borussia Dortmund ha sempre segnato più di 2.5 reti.

In 5 degli ultimi 7 match del Borussia Dortmund, entrambe le squadre sono andate a segno.

Le probabili formazioni di Fluminense-Borussia Dortmund (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Fluminense-Borussia Dortmund, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Fábio; Renê, Freytes, T.Silva, Xavier; Martinelli, Santos, Nonato; Serna, Everaldo, Arias.: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.