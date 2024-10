Pronostico Genoa Juventus con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Genoa Juventus

A mio avviso la Juventus vincerà la partita. I bianconeri hanno maggiori qualità e possono contare su una rosa competitiva e una panchina lunga che, in queste partite, può essere un fattore decisivo. Andrea Stefanetti

La Serie A scalda i motori con la sesta giornata.si affrontano oggi, sabato 28 settembre, alle ore 18.00 a porte chiuse nello stadio Luigi Ferraris di Genova. Prima di fornirvi il, ecco le quote 1X2 di diversi siti di scommesse:Il Genoa è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Venezia per 2-0 ma anche dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sampdoria. La Juventus viene dal pareggio contro il Napoli a reti inviolate.Gli operatori sono concordi nell'indicate la Juventus come la squadra favorita per la vittoria. Entrambe le formazioni, però, hanno voglia di riscattarsi e questa sembra proprio l’occasione giusta per dare un’ulteriore svolta al proprio campionato.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Genoa Juventus quote speciali sul match

I pronostici Genoa Juventus più interessanti

Risultato esatto: 0-1 a 5.60 su Betsson

In occasione del match tra Genoa e Juve, valido per il sesto turno di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Si prospetta una partita equilibrata ma alla fine la Juventus porterà a casa i tre punti grazie alla maggiore qualità dei propri attaccanti e alla solidità del proprio reparto difensivo. Per questo consiglio di scommettere sul risultato di 0-1 in favore ai bianconeri. La quota migliore è presente su Betsson (5.60) rispetto a Sisal e Snai (5.50)

2°Tempo con più gol

Un’altra tipologia di scommessa riguarda i tempi da gioco e i gol realizzati. Secondo un’attenta analisi dei match precedenti ti consiglio di puntare sul secondo tempo come frazione con maggior numero di reti realizzate. La quota maggiore è presente su Sisal a 3.30 rispetto a Betsson ferma a 3.00.

Vlahovic come primo marcatore della partita

Il capocannoniere bianconero è pronto per far conquistare alla squadra altri tre punti. Per questo, consiglio di puntare su Dusan Vlahovic come primo marcatore del match tra Genoa e Juventus. L’attaccante è quotato a 5 su Betsson e 4,40 su Sisal e 3,70 su Snai.

Dove trovare le migliori quote su Genoa Juve

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Genoa Juventus

Diversi i precedenti tra le due squadre. Non solo Serie A ma anche Coppa Italia. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate solamente in campionato. Entrambi i match sono terminati in pareggio: 1-1 nella gara di andata e 0-0 al ritorno.

Le probabili formazioni di Genoa Juventus: Thiago Motta svela la formazione

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match valido per il sesto turno di Serie A:



GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta



Gilardino non prevede grandi cambiamenti nella formazione. Sulle corsie laterali, spazio per Zanoli e Martin, con la cerniera composta da Miretti, Badelj e Frendrup nel centrocampo. Dall'altra parte, Motta cerca stabilità e si affida ancora a Vlahovic in attacco, supportato da Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz subito dietro di lui.

Dove vedere la partita

La sfida Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 18:00 di sabato 28 settembre 2024. La sfida sarà visibile attraverso l’applicazione Dazn presente sul decoder Sky Q. L’attivazione del canale è possibile effettuarla nella sezione “Il mio account” di Dazn.