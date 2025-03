Inter-Feyenoord pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Pronostico Inter-Feyenoord: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo me l'Inter vincerà il match di ritorno e passerà agevolmente il turno. La squadra di Inzaghi vuole riscattare la deludente prestazione contro il Monza in campionato, ma dovrà fare attenzione a gestire al meglio le energie. Inoltre, potrà contare sul sostegno del suo pubblico. Andrea Stefanetti

Martedì 11 marzo, alle 21:00, l'Inter ospiterà il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Inter-Feyenoord di diversi operatori:I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la vittoria per 3-2 contro il Monza in campionato, una partita che ha messo alla prova anche sotto l'aspetto mentale. Dall'altro lato, gli ospiti non hanno giocato nel fine settimana, in quanto la loro partita di campionato è stata rinviata per permettere di preparare al meglio la sfida di ritorno contro l'Inter.Una sfida da dentro o fuori. L'Inter parte con il vantaggio dell'andata, avendo vinto 0-2 in trasferta, ma dovrà fare attenzione alla freschezza e alla determinazione degli avversari. Nonostante ciò, secondo i bookies, i nerazzurri sono favoriti anche per il ritorno.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Feyenoord? Il parere dei bookies

San Siro è sempre stato un palcoscenico di partite ricche di emozioni. Dopo un'attenta analisi, i bookmaker indicano laBetsson offre la quota più alta, fissata a 9.00, mentre Sisal e Goldbet si fermano a 8.50.

Inter Feyenoord: i precedenti

Inter-Feyenoord: le probabili formazioni

L'unico doppio confronto ufficiale tra Inter e Feyenoord risale alla stagione 2001-2002, quando le due compagini si incontrarono in semifinale di Coppa UEFA. Nella gara di andata, l'Inter fu battuta 1-0, mentre nel ritorno riuscì a ottenere un pareggio 2-2, ma nonostante ciò venne eliminata dalla competizione. Quest'anno, invece, nell'andata degli Ottavi di Champions, i nerazzurri hanno trionfato in Olanda con un 2-0 grazie ai gol di Thuram e Lautaro.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match di ritorno degli Ottavi di Champions:

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, De Vrji, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram.

FEYENOORD (4-3-3) - Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord si giocherà martedì 11 marzo alle 21:00. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e NOW, con la possibilità di seguirla in streaming anche su Sky Go e NOW TV.