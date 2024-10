Pronostico Inter Milan con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Inter Milan

C'è grande attesa per il fischio d'inizio del Derby di Milano. Inter e Milan si sfidano oggi, domenica 22 settembre, alle ore 20.45 nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Prima di mostrarvi il, ecco le quote 1X2 offerte da diversi siti di scommesse:A questo derby, l'Inter di Simone Inzaghi arriva in condizioni migliori. Con 8 punti in classifica, buone prestazioni e ancora imbattuta in campionato, la squadra nerazzurra appare solida. Il Milan, invece, ha raccolto solo 5 punti e fatica a trovare stabilità. La squadra di Fonseca cercherà di riscattarsi proprio contro l'Inter, in un match che potrebbe essere cruciale per rilanciare la stagione.I nerazzurri, reduci da un'ottima prestazione contro il Manchester City in Champions League, hanno dimostrato di essere una squadra compatta e pronta ad affrontare qualsiasi tipologia di big match.Prima di visionare gli altri pronostici sul Derby, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Inter Milan quote speciali sul match

I pronostici Inter Milan più interessanti

Consiglio risultato esatto: 3-1 a 13.00 su Betsson

Il Milan arriva a questo derby dopo una sconfitta in Champions contro il Liverpool, con la squadra di Fonseca contestata dai propri tifosi a fine partita. L'Inter, invece, torna da Manchester con la fiducia di aver ritrovato l'alchimia che li ha portati all'ultimo scudetto. Di seguito troverai iPrevedo un dominio dei nerazzurri che vinceranno il match realizzando almeno tre reti. In virtù di ciò consiglio il. Betsson presenta la quota più elevata (13.00) rispetto a Sisal (12.50) e Goldbet (12.00).

Gol da fuori area a 2.75 su Goldbet

L’inter gode di una rosa con un livello tecnico altissimo. In partite come queste, la giocata dei singoli può e deve fare la differenza. Consiglio, a questo proposito, di puntare su un gol da fuori area quotato a 2.75 su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Calhanoglu primo marcatore del Derby

. Una casistica che si verifica spesso nel calcio. Potrebbe essere la volta di Hakan Calhanoglu a sbloccare il match proprio contro la sua ex squadra, il Milan. Il centrocampista turco, si è dimostrato efficace anche in fase offensiva oltre che in cabina di regia. Attualmente la quota dio.

Dove trovare le migliori quote sul Derby di Milano

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Inter Milan

Il derby di Milano è uno dei migliori al mondo, grazie alla qualità delle squadre, allo stadio e ai tifosi., con l'Inter vittoriosa in 85 occasioni, mentre il Milan ha ottenuto 71 vittorie e 67 pareggi. Nell'ultimo derby, l'Inter ha vinto 1-2 con i gol di Acerbi e Thuram, conquistando aritmeticamente lo scudetto davanti ai tifosi milanisti.

Le probabili formazioni di Inter Milan, Lautaro torna dall'inizio?

Ecco le probabili scelte di Inzaghi e Fonseca in vista del Derby:: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro.Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, T. Hernandez, Loftus-Cheek, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao, Morata.L’Inter dovrebbe schierare i suoi titolatissimi. Sembrano esserci pochi dubbi, l’unico potrebbe essere quello legato a Federico Dimarco, reduce da un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela, è pronto Carlos Augusto. Anche il Milan, dovrebbe riconfermare gli 11 più utilizzati da Fonseca in questo inizio di campionato. Morata in avanti, pronto a prendersi sulle spalle la squadra.

Dove vedere Inter Milan

La quinta giornata di Serie A, che vede affrontarsi Inter e Milan, sarà trasmessa in esclusiva sui canali DAZN. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.