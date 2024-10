Pronostico Inter Venezia: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Inter-Venezia e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Inter riuscirà a conquistare i tre punti e portare a casa la vittoria. I nerazzurri possono contare su una rosa più competitiva rispetto a quella del Venezia. Andrea Stefanetti

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro l'Empoli, l'Inter si prepara a ospitare il Venezia nell'undicesimo turno di Serie A. Prima di analizzare ildel match, ecco le quote di alcuni operatori suEntrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto i tre punti nel turno infrasettimanale. L'Inter ha conquistato 'tre punti' con una doppietta di Frattesi e una rete di Lautaro, mentre nel Venezia il protagonista è stato Pohjanpalo, autore di due gol.. I nerazzurri, dopo la rimonta subita nel big match contro la Juventus, hanno subito reagito vincendo in trasferta contro l'Empoli con una prova di forza, attenzione e gestione del vantaggio. Il Venezia, tuttavia, non intende recitare il ruolo di vittima sacrificale e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra guidata da Inzaghi.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Venezia? Il pronostico dei bookies

Secondo i bookmaker analizzati, il risultato esatto più probabile per Inter-Venezia è il 2-0. Dopo le quattro reti subite contro la Juventus, Mister Inzaghi ha sottolineato l'importanza di mantenere la porta inviolata e limitare al massimo le occasioni concesse agli avversari. In virtù di ciò, gli operatori pronosticano una vittoria dei nerazzurri con due gol segnati e nessuno subito. Attualmente, la, mentre altre piattaforme come Quigioco la quotano a 6.50.

Precedenti di Inter Venezia

Inter e Venezia si sono affrontate 34 volte nella loro storia in tutte le competizioni. I nerazzurri vantano 21 vittorie, mentre il Venezia ne conta solo 7, con 6 pareggi complessivi. L'ultimo incontro risale a gennaio 2022, quando la squadra di Inzaghi s'impose con un 2-1.

Venezia Inter: le probabili formazioni

In casa Inter ci sono diversi ballottaggi: Darmian, Taremi e Frattesi partono leggermente favoriti rispettivamente su Dumfries, Lautaro e Barella. Calhanoglu è pronto al rientro, ma Asllani resta un'opzione valida. Per il Venezia, gli unici assenti per Di Francesco sono Bjarkason e Sverko. In attacco, Pohjanpalo sarà supportato da Oristanio, con Busio come ulteriore trequartista.



Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

La partita Inter-Venezia sarà trasmessa in streaming su DAZN, accessibile tramite l'app dedicata, anche su decoder Sky Q, attivabile nella sezione “Il mio account”. Sarà possibile seguire il match su DAZN anche da dispositivi mobili come PC, smart TV, tablet e smartphone, scaricando gratuitamente l’app dagli store digitali.