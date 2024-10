Pronostico Juventus Cagliari con quote, analisi e statistiche

Il mio pronostico su Juventus Cagliari

La Juventus conquisterà la vittoria finale. I bianconeri hanno una rosa più competitiva e sanno affrontare al meglio sfide così delicate. Andrea Stefanetti

Domenica 6 ottobre 2024 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il lunch match tra, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Prima di presentarvi il mio pronostico. queste sono ledi differenti operatori:Dopo tre pareggi di fila senza segnare contro Roma, Empoli e Napoli, la formazione bianconera è tornata alla vittoria in campionato con un secco 0-3 a Marassi contro il Genoa. Discorso opposto per il Cagliari, protagonista di un avvio complicato e che ha dovuto attendere la sesta giornata per ottenere la prima vittoria, sbancando il Tardini di Parma 2-3.. I bianconeri, reduci anche dalla bella vittoria ottenuta contro il Lipsia in Champions League, puntano a ottenere altri tre punti per tenere il passo delle rivali coinvolte nella lotta Scudetto.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida tra Juve e Cagliari, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Juve Cagliari quote speciali sul match

I pronostici Juventus Cagliari più interessanti

Risultato esatto 2-0 a 6,20 su Quigioco

In occasione del match tra Juve e Cagliari, valido per la settima giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio avviso i bianconeri porteranno a casa i tre punti realizzando due rete e mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo consiglio di puntare sul risultato esatto di 2-0 in favore della squadra di Thiago Motta. La quota più alta è offerta su Quigioco a 6.20 rispetto a Betsson (6.00), Snai e Sisal (5,75).

Arbitro consulta VAR a 4.50 su Goldbet

Il VAR è ormai una parte integrante del calcio. In una partita così equilibrata, suggerisco di scommettere sull'eventualità di un consulto della On Field Review. Le quote più alte sono offerte da GoldBet a 4.50, seguite da Snai (3.50), Sisal (3.25) e Quigioco (3.00).

Vlahovic primo marcatore del match Juventus Cagliari

Dopo aver analizzato le ultime prestazioni bianconere consiglio di puntare su Dusan Vlahovic come primo marcatore. L’attaccante serbo è in grande forma, avendo realizzato ben due doppiette negli ultimi due match disputati. La quota più alta per Dusan Vlahovic primo marcatore nei bookies analizzati è offerta da Betsson a 4.00 rispetto a Snai (3.65) e Sisal (3.40)

Dove trovare le migliori quote su Juve Cagliari

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere solo piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Juve Cagliari

Juventus e Cagliari si affronteranno per l'83 esima volta in Serie A. I bianconeri hanno vinto 44 dei precedenti scontri nella massima serie. Completano il conteggio 26 pareggi e 12 vittorie dei sardi. Sono 123 le reti segnate dalla Juventus rispetto alle 64 del Cagliari. L’ultimo incontro risale allo scorso campionato con un pareggio: 2-2.

Le probabili formazioni di Juventus Cagliari: chi prende il posto di Bremer?

Juventus e Cagliari sono pronte ad affrontarsi. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, McKennie/Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina/Palomino, Luperto; Zortea/Azzi, Gaetano, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.



Ancora dubbi per Thiago Motta soprattutto sulla mediana. In porta torna Di Gregorio, con Kalulu e Gatti al centro della difesa dopo l’infortunio di Bremer. Davanti a loro ballottaggi tra Fagioli e Locatelli oltre McKennie-Thuram. Lato Cagliari, Nicola ha pochi dubbi. In difesa uno tra Mina e Palomino. Sulle fasce ballottaggio tra Zortea e Azzi.

Dove vedere la partita

La sfida tra Juventus e Cagliari, valida per il settimo turno di Serie A, sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’applicazione di DAZN o direttamente sul browser tramite il pc.