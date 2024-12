Pronostico Juventus-Fiorentina, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies nelle quote

Operatore Maggiorata Vlahovic 1° Marcatore

Pronostico Juventus Fiorentina: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso la Juventus conquisterà i '3 punti'. La squadra di Thiago Motta ha l'obbligo di trovare una vittoria per chiudere al meglio una prima parte di stagione altalenante contro una Fiorentina che arriva a questa sfida dopo aver 'raccolto' due sconfitte consecutive. Andrea Stefanetti

La Juventus, alle ore 18:00 del 29 dicembre, sfiderà la Fiorentina all’Allianz Stadium in un big match valido per il 18° turno di campionato. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Juve-Fiorentina di diversi operatori:La Juve è tornata alla vittoria dopo oltre un mese battendo il Monza per 2-1. La Fiorentina, invece, è reduce da due sconfitte contro Bologna e Udinese.Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, il risultato è importantissimo sia per la Juventus che per la Fiorentina. I bianconeri, per valore della rosa, partono favoriti e si candidano per la vittoria di questo match., ma attenzione alla squadra di Palladino che potrebbe ribaltare i pronostici.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita valida per la diciottesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Juve Fiorentina? Il parere dei bookies

Si affrontano due delle migliori difese del campionato, con entrambe le formazioni che hanno subito soltanto 13 gol finora. L'obiettivo sarà non solo migliorare questo dato, ma anche conquistare i tre punti in palio. Considerando l'equilibrio difensivo, iQuesto esito è quotato a 6.50 su Sisal e Snai, mentre su Goldbet la quota sale leggermente a 6.75.

Juventus-Fiorentina: i precedenti

Juve Fiorentina: le probabili formazioni

Juventus e Fiorentina si sono sfidate per 192 volte nella loro storia. Bianconeri in vantaggio nel conteggio delle vittorie: 92. Viola che, invece, hanno vinto per 41 volte mentre per 59 volte la sfida è terminata in parità. Nell’ultima sfida tra le due, il 7 aprile 2024, la Juventus ha vinto per 1-0.

Ecco le probabili scelte di Thiago Motta e Palladino in vista del match valido per il 18° turno di campionato:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez, Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

Dove vedere il match in diretta

La sfida tra le Juventus e Fiorentina sarà visibile su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky, anche in diretta streaming su Sky Go.