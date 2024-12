Juventus-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Quota Reijnders marcatore + Gol Sì SUPER QUOTA A 6.00 ▶

Pronostico Juventus-Milan: confronto quote e il parere dei bookies sulla Supercoppa

Sono piuttosto convinto che la Juventus riuscirà a vincere il match nei tempi regolamentari. Il Milan sta attraversando un periodo di forte instabilità dopo l’esonero di Fonseca e questa situazione potrebbe pesare sul rendimento della squadra. I bianconeri, pur non essendo al massimo della forma, sembrano comunque più solidi rispetto ai rossoneri e li considero favoriti per portare a casa la vittoria. Andrea Stefanetti

I riflettori degli appassionati del calcio italiano sono puntati sulla la sfida tra Juventus e Milan, valida per la Semifinale di Supercoppa. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Juve-Milan di diversi operatori:Le due squadre approdano alla Semifinale di Supercoppa in uno stato d'animo tutt'altro che positivo. Da un lato, la Juventus fatica a trovare continuità nei risultati ed è afflitta da una vera e propria "pareggite acuta". Dall'altro, il Milan, reduce dal pareggio contro la Roma, ha deciso di esonerare Fonseca, aprendo così un nuovo capitolo nella gestione tecnica della squadra.Secondo i bookmaker la Juventus parte leggermente favorita nella Semifinale di Supercoppa. I bianconeri, forti del titolo di detentori della Coppa Italia, puntano almeno a raggiungere la Finale per contendersi il trofeo. Il Milan, invece, appare in una situazione di caos dopo l’inaspettato esonero di Fonseca e potrebbe incontrare notevoli difficoltà nel fronteggiare un avversario come la Vecchia Signora.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida valida per la Semifinale di Supercoppa Italiana, ecco alcuni approfondimenti che possono interessarvi sul mondo del betting associato al calcio italiano:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus-Milan di Supercoppa? Il parere dei bookies

, un aspetto evidenziato chiaramente dalle quote offerte per questa partita. In particolare, il, che viene quotato a 6.15 su Betsson e a 5.50 su Goldbet e Lottomatica. Questi numeri riflettono la percezione di un match dove le due squadre si equivalgono in termini di qualità della rosa a disposizione dei propri tecnici. Secondo gli operatori, nonostante entrambe le formazioni abbiano buone possibilità di trovare la via del gol, è improbabile che una delle due riesca a prevalere nei tempi regolamentari.

Juve-Milan: i precedenti

Juventus Milan: le probabili formazioni

In questo arco di tempo, la Juventus ha prevalso in 10 occasioni, confermando la propria superiorità statistica nei confronti del club rossonero. Il Milan, dal canto suo, è riuscito a ottenere quattro vittorie nello stesso periodo. L'ultima di queste risale alla stagione 2022-23, quando i rossoneri si imposero per 0-1 allo Juventus Stadium grazie a una rete decisiva di Olivier Giroud. D'altra parte, l'ultimo successo della Juventus è avvenuto nell'ottobre 2023. In quell'occasione, i bianconeri si sono assicurati i tre punti con una vittoria di misura, firmata dal gol di Manuel Locatelli al 63'.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match valido per la Semifinale di Supercoppa Italiana:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Leão, Pulisic, Chukwueze; Morata.

Dove vedere il match in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La Semifinale di Supercoppa Juventus-Milan, in programma per venerdì 3 gennaio 2025 alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.