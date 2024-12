Quote vincente Supercoppa Italiana 2025, le scommesse sulle favorite

Bookmaker Quota Atalanta vincente Supercoppa 5.50 5.50 5.50 4.50

Quote vincente Supercoppa 2025: Inter in pole

Mancano ormai poche settimane all'inizio delle "Final Four" e i bookmakers hanno pubblicato le, il primo trofeo calcistico italiano del nuovo anno. La detentrice del titolo è l'Inter, ritenuta dai bookmaker la favorita. Ma quali sono le reali possibilità dell'Atalanta di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca, dopo il trionfo in Europa League della scorsa stagione? Ecco il parere di quattro differenti bookies: siti scommesse analizzati, l'dietro anche al Milan di Fonseca e alla Juventus di Thiago Motta. Sisal invece, a differenza degli altri operatori, dà maggiori chances di vittoria alla 'dea' ponendola subito dietro all'Inter e al pari dei 'bianconeri'.tra tre differenti siti operatori, è emerso che l'Inter è la principale candidata a vincere il trofeo. I nerazzurri infatti, presentano una quota che non supera 2.50. A seguire su diversi bookies, come Betsson e Goldbet, vi è la Juventus che sembra avere maggiori chances di vittoria rispetto a Milan e Atalanta.Prima di visionare il pronostico del nostro esperto sul possibile vincitore, ecco alcuni interessanti approfondimenti sul mondo delle scommesse:

● ● ●

Il pronostico dell'esperto su chi vincerà la Supercoppa Italiana

Considerando le quote e la tipologia di torneo, penso proprio che valga la pena puntare sull'Atalanta vincente Supercoppa. La squadra di Gasperini sta sorprendendo per la qualità di gioco espressa e soprattutto per la continuità di risultati. A mio avviso la 'Dea' potrebbe vincere a sorpresa la Supercoppa Italiana 2025. Andrea Stefanetti

Alla vigilia dell'inizio della competizione, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi vincerà la Supercoppa Italiana 2025. Ecco il suo parere:

● ● ●

Scommesse vincente Supercoppa 2025: le quote della Juventus

*Le quote indicate possono subire variazioni

Prima di visionare dove è possibile piazzare scommettere sulla Supercoppa Italiana, diamo uno sguardo alle quote della vincitrice dell'ultima Coppa Italia: la Juventus. Ecco unCome evidenziato nella tabella comparativa, Sisal emerge come l'operatore che propone la quota più alta sulla vittoria della Juventus in Supercoppa, fissandola a 4.50. Gli altri operatori, invece, offrono questa opzione intorno a quota 3.00, confermando il ruolo della squadra di Thiago Motta come principale avversaria dell'Inter nella competizione.

● ● ●

Dove scommettere sulla Supercoppa 2025?

Per facilitare la ricerca delle migliori quote relative alla Supercoppa Italiana, sia per i mercati antepost che pre-match, abbiamo preparato una selezione di operatori rinomati. Questi si distinguono per l’ampiezza del palinsesto, l’offerta di bonus scommesse , la varietà dei mercati disponibili e l’elevato livello di affidabilità, garantendo pagamenti sicuri e rapidi.

● ● ●

FAQ Scommesse Antepost Supercoppa Italiana

Qual è la squadra favorita nelle quote vincente Supercoppa?

L'Inter si conferma nettamente favorita nelle quote per la vittoria della Supercoppa Italiana. Gli operatori valutano un altro trionfo della squadra di Inzaghi intorno a quota 2.20, consolidando la fiducia nei nerazzurri per questa competizione.

Dove si trovano le quote antepost sulla Supercoppa?

I maggiori bookies, ma anche i nuovi siti scommesse , presentano nei propri palinsesti una sezione Antepost dedicata prettamente alla Supercoppa Italiana. A ridosso della competizione, oltre alle quote sul vincitore, ci saranno anche i mercati sul "testa a testa" sul passaggio del turno.

Quando inizia la Supercoppa Italiana 2025?

La Supercoppa Italiana inizierà il 2 gennaio 2025 con la sfida d'apertura che vedrà fronteggiarsi Inter e Atalanta.

Dove vedere la Supercoppa Italiana?

Tutte le partite di Supercoppa saranno trasmesse in diretta live gratuita su Canale 5, con la possibilità di seguirle anche in streaming su Sportmediaset.it.

Chi partecipa alla Supercoppa 2025?

Le squadre partecipanti alle Final Four di Supercoppa Italiana sono: Inter (vincitrice Serie A 2023-24), Juventus (Campione della Coppa Italia 2023-24), Milan (2° Classificato in Campionato) e Atalanta (Finalista di Coppa Italia).