Knicks-Spurs pronostico e quote, chi vincerà il match NBA? Il parere dei bookies

Come da tradizione, anche quest’anno l’NBA regala spettacolo ed emozioni durante il Natale, offrendo agli appassionati italiani della pallacanestro la possibilità di seguire almeno due partite a un orario accessibile. Tra gli incontri in programma oggi spicca quello tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Prima di scoprire il nostro pronostico per questo match, ti segnalo tre bonus senza deposito che puoi utilizzare anche per scommettere sulle partite NBA.

Pronostico Knicks-Spurs, chi vincerà il match? Confronto quote e parere dei bookies

A mio avviso, i Knicks si dimostrano nettamente superiori ai San Antonio Spurs. Per questo motivo, il mio pronostico si orienta sull'opzione 1 Handicap (-6.5), ovvero una vittoria dei padroni di casa con almeno sette punti di margine. Andrea Stefanetti

I New York Knicks si presentano a questo incontro con un'impressionante serie di quattro vittorie consecutive, tutte caratterizzate da margini di punteggio significativi. Al contrario, i San Antonio Spurs arrivano da una sconfitta nell’ultimo match contro i Philadelphia 76ers, che ha interrotto una striscia positiva di due successi consecutivi. In virtù degli ultimi risultati, i bookies ritengono nettamente favoriti i padroni di casa. In seguito, ecco il

Scommesse New York Knicks-San Antonio Spurs: la quota bomba consigliata

Per chi desidera provare una giocata a quota più alta, consiglio di puntare sul mercato 1 Handicap (-12,5), proposto a un’interessante quota di 2.45 da Lottomatica e Goldbet. Perché optare per questa scelta? Come accennato, prevedo un netto dominio dei padroni di casa. Anche in caso di equilibrio al termine del primo tempo, i Knicks hanno il potenziale per imprimere uno strappo decisivo nella ripresa, accumulando un buon vantaggio grazie a un attacco prolifico e a una difesa solida che limita le possibilità degli avversari. siti scommesse su cui è possibile piazzare delle giocate NBA, ecco due approfondimenti che possono fare al caso vostro:

Dove vedere Knicks-Spurs, diretta tv e streaming gratis?

I New York Knicks affrontano i San Antonio Spurs oggi, 25 dicembre, alle ore 18:00, in una sfida da non perdere. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro, ma il match potrà essere seguito gratuitamente in streaming su alcune piattaforme di scommesse come bet365, a condizione di avere un conto attivo con saldo positivo.

