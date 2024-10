Pronostico Lazio Cagliari con quote, analisi e formazioni

Pronostico Lazio Cagliari e il parere dei bookmakers

Credo che la Lazio conquisterà agevolmente i '3 punti'. I biancocelesti, con il sostegno dei propri tifosi, hanno una marcia in più e sarà complicato per il Cagliari stappare un risultato positivo.

Il posticipo dell’undicesima giornata sarà una sfida tra Lazio e Cagliari, in programma alle ore 20.45 di lunedì 4 novembre. Prima di condividere il mio pronostico, vi presento le quote offerte da vari operatori per questo incontro:Il Cagliari arriva da una sconfitta interna per 0-2 contro il Bologna, mentre la Lazio è stata impegnata nel match contro il Como.. I biancocelesti, giocando davanti ai propri tifosi, hanno collezionato solo risultati positivi, con quattro vittorie e un pareggio. D'altro canto, il Cagliari cercherà di conquistare punti preziosi in chiave salvezza, puntando a contenere le offensive dei padroni di casa e sfruttando le ripartenze in contropiede.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Lazio Cagliari

I pronostici Lazio Cagliari più interessanti

Consiglio risultato esatto di 2-0 a 7.50 su Sisal

In occasione del match Lazio-Cagliari, valido per l'undicesimo turno di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio avviso la Lazio batterà il Cagliari realizzando due reti e mantenendo la porta inviolata. La quota più alta è offerta da Sisal a 7.50, seguita da Quigioco a 7.40 e Betsson a 7.

Tempo con più gol: Seconda Frazione a 2,08 su Quigioco

Nell'ultimo periodo, diverse partite di campionato si sono decise nel secondo tempo. Pertanto, consiglio di scommettere su "Tempo con più gol: 2°". Le quote per il maggior numero di gol nel secondo tempo sono attualmente di 2,08 su Quigioco e di 2,05 su Betsson e Sisal..

Castellanos primo marcatore a 6,50 su Betsson

A sbloccare la partita sarà Castellanos, che ha già dimostrato il suo valore. Pertanto, consiglio di scommettere su di lui come primo marcatore della sfida. La quota più alta è offerta da Betsson a 6,50, mentre su Sisal la quota è più bassa, fissata a 5,75.

Dove trovare le migliori quote su Lazio-Cagliari

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Lazio-Cagliari

Nella storia Lazio e Cagliari si sono affrontate già 83 volte. Il bilancio è a favore dei laziali con 45 vittorie, 21 per i sardi e 17 i pareggi. Nell'ultimo incontro, risalente a febbraio, la partita è terminata 1-3 per la Lazio.

Lazio Cagliari: probabili formazioni

Ecco le possibili scelte dei due tecnici per la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A:



LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Prati, Marin; Zortea, Viola, Gaetano; Piccoli.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

La partita Lazio-Cagliari sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro comodamente da casa, scegliendo la piattaforma che preferiscono. Entrambi i servizi garantiranno una copertura completa dell'evento, con commenti esperti e analisi pre e post-partita per immergersi nell'atmosfera del match.