Pronostico Lazio-Fiorentina, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies nelle quote

Pronostico Lazio-Fiorentina: confronto quote e il parere dei bookies

In questo momento la Lazio è una delle squadre più in forma, soprattutto dal punto di vista mentale. L’esatto opposto della Fiorentina che appare sfiduciata nelle ultime uscite. Secondo me vincerà la Lazio. Andrea Stefanetti

Dopo aver praticamente dominato il girone di Europa League, la Lazio affronterà la Fiorentina nel prossimo turno di campionato. La partita è in programma per domenica 26 gennaio alle ore 20.45. Prima di svelare il mio pronostico per questa partita e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Lazio-Fiorentina di diversi operatori:La Lazio arriva dalla convincente vittoria a Verona, mentre la Fiorentina non sta attraversando un buon momento ed è reduce dal pareggio interno contro il Torino.I biancocelesti sembrano essersi ritrovati e sono pronti a conquistare la seconda vittoria consecutiva. L’apporto dell’Olimpico sarà fondamentale per gli uomini di Baroni.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 22esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio Fiorentina? Il parere dei bookies

Sarà una partita che entrambe le squadre giocheranno a viso aperto ma senza rischiare eccessivamente. Per questo motivo, potrebbe non essere una partita con tanti gol segnati e potrebbe vincere la squadra che rimarrà in partita per più tempo.. Troviamo la quota dell’1-0 a 7.25 su Goldbet e Snai mentre su Betsson a 7.50.

Lazio Fiorentina: i precedenti

Lazio Fiorentina: le probabili formazioni

Nella lunga storia delle sfide tra Lazio e Fiorentina, che conta ben 166 incontri, è la Lazio a vantare il maggior numero di successi. I biancocelesti guidano con 68 vittorie, seguiti dai viola con 54 trionfi, mentre 44 partite si sono concluse in parità. Nell'ultimo confronto, disputato a settembre, la Fiorentina si è imposta per 2-1, grazie a una doppietta su rigore realizzata da Gudmundsson.

Ecco le probabili scelte di Baroni e Palladino in vista della sfida valida per il 22° turno di campionato:

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Gigot, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Mandragora, Colpani, Gudmunsson, Folorunsho, Kean.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Lazio e Fiorentina di domenica 26 gennaio alle ore 20.45, sarà trasmessa in esclusiva streaming da Dazn. Inoltre per chi ha attivato il pacchetto, la partita sarà visibile anche sui canali Dazn su Sky.