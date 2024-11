Pronostico Lazio-Porto, 1x2 e primo marcatore: il parere dei bookies

Pronostico Lazio-Porto e il parere dei bookmaker

A mio giudizio, la Lazio vincerà il match ipotecando il passaggio del turno. All'Olimpico i biancocelesti finora sono stati perfetti e sembrano avere una spinta in più. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Ladi Baroni ospiterà il, nella quarta giornata di Europa League. La gara si disputerà allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, giovedì 7 novembre alle ore 21.00. In attesa del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già reso note le quote sul primo marcatore. Prima di scoprire i favoriti a sbloccare il match per i bookies, ecco le quote sulla sfida di alcuni operatori:I biancocelesti stanno ben figurando in questo inizio di stagione e davanti ai propri tifosi non hanno mai perso. Il Porto però è una squadra ostica che può mettere in difficoltà la squadra di Baroni.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ex Coppa Uefa:

● ● ●

Lazio-Porto, il pronostico dei bookies: Zaccagni sbloccherà il match

La Lazio di Baroni è una delle belle sorprese del campionato di Serie A. Anche in Europa League, però, il percorso è stato netto. 3 vittorie su 3, 9 punti e primo posto in classifica. Nelle ultime gare, è mancato Mattia Zaccagni, non al meglio dal punto di vista fisico. Nell’ultima gara di campionato, l’attaccante italiano è rientrato in campo decidendo il match contro il Cagliari, siglando la rete del 2-1. Sarà il suo momento anche in Europa League? Sì, potrebbe essere lui a sbloccare il match. Le quote dilo vedono a 9.00 su Snai e Betsson, 8.00 su Sisal.

● ● ●

Lazio-Porto: gli altri possibili marcatori

La Lazio affronterà una squadra ostica, storicamente difficile da affrontare e che sta vivendo un ottimo momento di forma. Bisognerà trovare diverse soluzioni offensive per riuscire ad essere pericolosi. Per caratteristiche,. Il gol dell’attaccante argentino lo troviamo a 5.25 su Snai e 5.00 su Sisal.. Vicino alla Serie A e alla Juventus in estate, l’esterno brasiliano trova la sua quota come primo calciatore del match a 7.50 su Betsson e 6.75 su Sisal.