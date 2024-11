Pronostico Liverpool-Real Madrid, consiglio ad alta quota e il parere dei bookies

Pronostico Liverpool-Real Madrid e il parere dei bookmaker

Il Liverpool in questo periodo sembra imbattibile e credo che conquisterà altri '3 punti' anche nella sfida contro il Real Madrid. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Tutto pronto per il quinto appuntamento di Champions League. Tra gli incontri in programma, spicca quello che vedrà affrontarsi adIl fischio d'inizio è previsto per mercoledì 27 novembre alle 21:00. Prima di condividere il, ecco le quote offerte dai principali operatori:Il Liverpool finora si è reso protagonista di un percorso "netto" in Champions, guidando la classifica a punteggio pieno con 12 punti, frutto di quattro vittorie consecutive. Situazione completamente opposta per il Real Madrid, che si trova al 18° posto con soli 6 punti, ottenuti grazie a due vittorie e altrettante sconfitte, l'ultima delle quali subita contro il Milan.Sarà sicuramente una sfida interessante e avvincente tra due squadre di grande livello. Gli inglesi vogliono proseguire il loro momento positivo e cercheranno di controllare il gioco. Dall’altra parte, i campioni in carica tenteranno di complicare le cose alla squadra di Slot.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Liverpool-Real Madrid? Consiglio ad alta quota

Si prospetta una sfida entusiasmante, con entrambe le squadre pronte a lottare su ogni pallone per portare a casa la vittoria.. Per questo esito, la quota più alta è offerta da Quigioco a 9.40, seguita da Betsson e Snai con 9.25. Su Sisal, invece, la quota è leggermente inferiore, fissata a 9.

Liverpool-Real, i precedenti

I due club si sono incontrati solo 11 volte nella loro storia. Il Real Madrid domina il bilancio con 7 vittorie, mentre il Liverpool ha ottenuto 3 successi e c'è stato un solo pareggio. L'ultimo scontro risale ai sedicesimi di Champions League di marzo, con la vittoria del Real Madrid per 1-0.

Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match del quinto turno della 'regular season' di Champions League:



LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Núñez, Gakpo. All. Slot

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

Dove vedere il match di oggi in diretta

La partita Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in tv su Sky, che detiene i diritti per la Champions League. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l'app SkyGo e su NOW. Il calcio d'inizio è previsto per mercoledì 27 novembre alle 21.