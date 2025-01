Milan-Girona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Milan vince + No Gol

Pronostico Milan-Girona: confronto quote e il parere dei bookies

Il Milan vuole riscattare la sconfitta in campionato contro la Juventus e tornare alla vittoria in Champions League. A mio avviso, gli uomini di Conceição, spinti dal pubblico di San Siro, troveranno '3 punti' fondamentali per conquistare un pass per gli Ottavi. Andrea Stefanetti

La Champions League torna protagonista a San Siro! Mercoledì alle 21 il Milan sfiderà il Girona in un match decisivo per la classifica della fase campionato di Coppa dei Campioni. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Milan-Girona di diversi operatori:Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta in campionato. I padroni di casa del Milan sono stati sconfitti nel big match allo Stadium contro la Juventus, mentre gli ospiti del Girona hanno perso contro il Siviglia.Il Milan lotta per ottenere la qualificazione diretta agli Ottavi, mentre il Girona cerca di chiudere la sua avventura in Champions League con dignità. Alla fine,, ma attenzione a non sottovalutare la formazione allenata da Michel, che potrebbe riservare sorprese.Prima di visionare il parere degli operatori nelle quote risultato esatto sul settimo turno di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Girona? Il parere dei bookies

La partita promette spettacolo e tanti gol, date le caratteristiche offensive delle due squadre. Il Milan è favorito per la vittoria e,. Le migliori quote per questo esito sono offerte da Quigioco (13), seguita da Betsson (12.50) e Sisal (12).

Milan Girona: i precedenti

Milan-Girona: le probabili formazioni

Non ci sono precedenti tra Milan e Girona. Dopo sei giornate, il Milan occupa il 12° posto con 12 punti e punta a consolidare la propria posizione per restare in corsa per la qualificazione diretta agli Ottavi. Il Girona, invece, sta attraversando un momento difficile: è al 30° posto, con una sola vittoria (2-0 contro lo Slovan Bratislava) e cinque sconfitte.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il settimo turno della fase campionato di Champions:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. All. Michel.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Milan-Girona, in programma mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming on demand di Amazon. Non sono previste dirette tv né altre trasmissioni in streaming, quindi non sarà possibile seguire la gara sui canali Sky Sport.