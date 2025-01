Milan-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Lautaro segna da Fuori Area

Pronostico Milan-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

Vedo l'Inter come favorita in questo incontro. I nerazzurri, dopo le due sconfitte nei derby recenti, avranno sicuramente voglia di riscatto. Dall'altra parte, il Milan dovrà fare i conti con l'importante assenza di Fofana a centrocampo, una defezione che potrebbe rivelarsi decisiva per l'esito del match. Andrea Stefanetti

Nel 23° turno di Serie A è in programma il derby tra Milan e Inter che si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 18:00. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Milan-Inter di diversi operatori:Il Milan arriva al Derby dopo la vittoria entusiasmante contro il Parma, ma anche dopo la sconfitta subita in Coppa dei Campioni contro la Dinamo Zagabria. L'Inter, invece, arriva con grande slancio, forte delle schiaccianti vittorie contro il Lecce (4-0) e il Monaco (3-0).I nerazzurri sono in un ottimo momento di forma e vorranno vincere per continuare a mettere pressione al Napoli. Il Milan, tenterà di vincere il terzo derby della stagione dopo l’andata di campionato e la finale di Supercoppa.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul "derby della Madonnina" del 23° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan Inter? Il parere dei bookies

La sfida tra Milan e Inter si preannuncia come una partita in cui i rossoneri adotteranno un approccio più difensivo rispetto ai nerazzurri. Gli uomini di Conceição cercheranno di neutralizzare la fase offensiva dei nerazzurri, limitando al massimo gli spazi a disposizione. Per questa ragione,. La quota per lo 0-1 è fissata a 8.00 su Goldbet e Sisal, mentre su Betsson sale a 8.75.

Milan Inter: i precedenti

Milan-Inter: le probabili formazioni del Derby

Milan-Inter è senza dubbio una delle sfide più prestigiose del calcio italiano. Le due storiche squadre milanesi si sono affrontate benNell'ultimo incontro, valido per la Finale di Supercoppa Italiana, è stato il Milan a prevalere, imponendosi con un 2-1.

Ecco le probabili scelte di Conceição e Inzaghi in vista del Derby valido per il 23° turno di Serie A:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta domenica 2 febbraio alle ore 18:00 su DAZN e Sky Sport. Per seguire la partita, sarà possibile scaricare l’app di DAZN su Smart TV, oppure guardarla tramite una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.