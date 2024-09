Pronostico Milan Lecce con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Milan Lecce

Secondo me, il Milan uscirà vittorioso da questa sfida. Una partita sofferta, lottata su ogni pallone ma alla fine la squadra di Fonseca conquisterà i tre punti. Andrea Stefanetti

si affronteranno venerdì 27 settembre alle 20:45 in una partita valida per la sesta giornata di Serie A. Prima di proporvi il, vi presento le quote 1X2 offerte da alcuni dei migliori bookmakers:Il Milan si presenta al match fresco della vittoria del derby contro l’Inter per 1-2. Il Lecce, invece, è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo.. I rossoneri, reduci da un’ottima prestazione contro l’Inter, hanno dimostrato di essere una squadra compatta e pronta a iniziare un ciclo di vittorie.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Milan Lecce quote speciali sulla sfida della sesta giornata

I pronostici Milan Lecce più interessanti

Consiglio risultato esatto 2-0 a 7,50 su Bwin

In vista dell'anticipo del sesto turno di Serie A tra Lecce e Milan, ho raccolto i pronostici a mio avviso più interessanti su alcuni mercati offerti dai maggiori operatori:Prevedo un dominio dei rossoneri che vinceranno il match realizzando almeno due reti e mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo. Bwin presenta la quota più elevata (7.50) rispetto a Snai (7.25) e Golbet (7.00).

Gol da punizione diretta a 16 su Betsson

Il Milan dispone di una rosa di grande qualità. In sfide equilibrate come questa, un calcio di punizione può spesso rivelarsi decisivo. Consiglio di puntare su un gol su punizione diretta, con quote di 16 su Betsson e 14 su GoldBet e Lottomatica.

Primo marcatore del match Milan Lecce sarà Alvaro Morata

Alvaro Morata, appena arrivato al Milan, ha già conquistato i tifosi diventando il pilastro fondamentale della squadra di Fonseca. Secondo il mio parere, sarà proprio l'attaccante spagnolo a sbloccare il match contro il Lecce. Su Snai è quotato a 4,75 mentre su GoldBet a 4,50

Dove trovare le migliori quote su Milan Lecce

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Milan-Lecce

Milan e Lecce si sono affrontate ben 43 volte nella loro storia. Il Milan ha avuto la meglio in 26 di queste sfide, mentre il Lecce ha ottenuto soltanto 2 vittorie, con 15 pareggi complessivi. I rossoneri hanno segnato 91 gol contro i 40 dei giallorossi. L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato durante la 31ª giornata del campionato scorso, è terminato con una vittoria del Milan per 3-0.

Le probabili formazioni di Milan Lecce

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista dell'anticipo del sesto turno di Serie A:Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rebic, Dorgu; Krstovic.Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, si affiderà al 4-4-2. La coppia d’attacco sarà formata da Abraham e Morata. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Fofana e Reijnders, con Christian Pulisic e Rafa Leao sugli esterni. Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. A guidare l’attacco ci sarà Krstovic, supportato sulla linea dei trequartisti da Morente, Rebic e Dorgu. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Ramadani e Pierret.

Dove vedere Milan Lecce

La sesta giornata di Serie A, che vede affrontarsi Milan e Lecce, sarà trasmessa in esclusiva sui canali DAZN. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.