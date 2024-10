Pronostico Monza Milan con quote, analisi e formazioni

Pronostico Monza Milan e il parere dei bookies

A mio avviso il Milan conquisterà i '3 punti'. La squadra di Fonseca ha l'obbligo di vincere per non perdere completamente il treno scudetto. Andrea Stefanetti

La partita trachiuderà il sabato dell'undicesima giornata di Serie A. Prima di condividere il, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori sulla sfida:Il Milan è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli. I rossoneri, con una partita in meno, si trovano al nono posto in classifica ad undici lunghezze dal Napoli capolista. Monza che andrà, invece, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.. I rossoneri non possono più sbagliare e dovranno assolutamente trovare una vittoria che, in questo momento, sarebbe troppo importante. Il Monza, davanti al suo pubblico, darà certamente filo da torcere.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Monza Milan

I pronostici Monza Milan più interessanti

Consiglio risultato esatto di 1-3 a 13.50 su Sisal

In occasione del match Monza-Milan, valido per l'undicesima giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio avviso, il Milan avrà la meglio sul Monza, segnando almeno 3 gol e subendone solo uno. Per questa ragione, consiglio di puntare sul risultato esatto di 1-3, con le seguenti quote: 13.50 su Sisal, 13.00 su Lottomatica e 12.50 su Bwin.

Monza Milan: Over 1,5 primo tempo

L’aggressività del Milan e la determinazione del Monza potrebbero dare vita a una partita ricca di spettacolo. Sono convinto che assisteremo a da almeno due reti già nel primo tempo. Per questo motivo, consiglio di puntare su almeno 1,5 gol nel primo tempo, con una quota di 2.55 su Betsson e 2.50 su Sisal.

Milan segna in entrambi i tempi

Credo che il Milan riuscirà a segnare un gol in entrambi i tempi della partita, mantenendo il controllo e gestendo il risultato per tutti i 90 minuti. Per questo motivo, consiglio di puntare su "Squadra 2 segna in entrambi i tempi - Sì", con una quota di 2.45 su Snai.

Dove trovare le migliori quote su Monza Milan

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Monza Milan

Sono 15 i precedenti fra le due squadre. Solo due vittorie per il Monza contro le 13 del Milan. Nella scorsa stagione i brianzoli hanno conquistato una vittoria contro i rossoneri, vincendo per 4-2 proprio all’U-Power Stadium.

Probabili formazioni di Monza-Milan

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A:



MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakoupolos, Caprari, Mota, Djuric. All. Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson, Tomori, Pavlovic, Theo, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata. All. Fonseca.



Il Milan ritrova Theo e Reijders dal 1’ minuto. Rientra anche Pulisic, colpito da una gastroenterite prima della sfida con il Napoli. Per il Monza tridente confermato: Caprari, Mota, Djuric.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

La partita tra Monza e Milan sarà disponibile in diretta sui canali di Sky, ma anche in streaming sia sull’app di Dazn, sia sull’app di SkyGo.