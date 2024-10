Pronostico Napoli Atalanta con quote, analisi e formazioni

Pronostico Napoli Atalanta e il parere dei bookmakers

Credo che l’Atalanta riuscirà a fermare il Napoli. Per questa partita vedo un pareggio. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Ilnell’undicesima giornata di campionato. La partita si giocherà allo stadio ‘Maradona’ alle 12.30 di domenica 3 novembre. Prima di mostrarvi ilecco le quote di diversi operatori:Il Napoli domina la classifica, forte di cinque vittorie consecutive che consolidano il primo posto degli azzurri. Anche l’Atalanta attraversa un periodo di forma eccellente, promettendo una sfida di alto livello tra due squadre in grande condizione.. Tuttavia, l’Atalanta ha le carte in regola per impensierire i partenopei, grazie a una rosa profonda e di qualità che rende la sfida aperta a ogni esito.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Napoli-Atalanta

I pronostici Napoli Atalanta più interessanti

Consiglio risultato esatto di 2-2 a 13.00 su Snai

In occasione del match tra Napoli e Atalanta, valido per l'undicesima giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Napoli e Atalanta si preparano a un incontro che promette spettacolo, con entrambe le squadre pronte a puntare sulla fase offensiva per ottenere i tre punti. Mi aspetto una sfida ricca di gol e. Su Snai, questa opzione è quotata a 13, mentre su Goldbet e Lottomatica è offerta a 11.

Napoli-Atalanta: Gol nel primo tempo Sì

Sarà una partita scoppiettante e soprattutto molto importante per entrambe le squadre. Nella prima frazione di gioco, mi aspetto due formazioni che cercheranno di indirizzare la gara a proprio favore. Questo potrebbe portarle a segnare un gol a testa nel primo tempo. La quota per Gol Sì nel primo tempo è di 4.25 su Betsson e 3.95 su Lottomatica.

Multigol 2-3 casa + Multigol 2-3 ospite

Un’altra opzione interessante è puntare su, prevedendo che entrambe le squadre segnino almeno due gol ma non superino le tre reti. Questa giocata è quotata a 6.00 su Snai e a 5.90 su Sisal.

Dove trovare le migliori quote su Napoli-Atalanta

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Napoli-Atalanta

Questa sfida tra Napoli e Atalanta sarà la 123ª nella loro storia. Finora, il Napoli ha avuto la meglio in 53 occasioni, mentre l’Atalanta ha ottenuto 34 vittorie. Nella scorsa stagione, i due club si sono spartiti il bottino: il Napoli ha trionfato a Bergamo con un 1-2, mentre l’Atalanta ha espugnato il ‘Maradona’ con un netto 0-3.

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A:



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku, Kvara. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. Gasperini



Entrambi gli allenatori punteranno sui loro uomini migliori per questa sfida. Conte conferma gli stessi undici schierati contro il Milan. L'Atalanta, invece, scenderà in campo con un tridente offensivo composto da De Ketelaere, Lookman e Retegui.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Il big match dello stadio Maradona tra Napoli e Atalanta sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia in live che on-demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi.