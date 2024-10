Pronostico Napoli Monza con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico sul match Napoli Monza

Per me, il Napoli vincerà la partita. La formazione di Antonio Conte riuscirà a imporre il suo gioco e grazie alla maggiore esperienza conquisterà i tre punti. Andrea Stefanetti

Domenica 29 settembre alle 20:45, presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’, si disputerà il match, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2024-25. Prima di presentarvi il, ecco le quote 1X2 di alcuni bookies sulla partita:Il Napoli è reduce dal pareggio contro la Juventus mentre il Monza è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione di Serie A.. Il Monza però venderà cara la pelle per cercare di portare a casa degli importanti punti in ottica salvezza.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Napoli Monza quote speciali sul match

I pronostici Napoli Monza più interessanti

Risultato esatto 2-0 a 6.50 su Snai

In occasione della sfida tra Napoli e Monza, valida per la sesta giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio parere, il Napoli riuscirà a segnare almeno due reti mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo,. Nel confronto delle quote, la più alta è offerta da Snai a 6.50, seguita da Betsson con 6.40 e da Sisal con 6.25.

Autorete a 10 su Betsson

. Per il match tra Napoli e Monza, un'autorete ha la quota maggiore su Betsson (10) rispetto a Sisal (9) e Snai (8).

Lukaku primo marcatore di Napoli Monza

Un giocatore, una garanzia. Questo è semplicemente Lukaku. Il belga si è già visto decisivo in diverse partite ma soprattutto ha conquistato i cuori dei tifosi napoletani. Lukaku come primo marcatore del match Napoli Monza è quotato a 4.50 su Quigioco e 3.90 su Sisal.

Dove trovare le migliori quote su Napoli Monza

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di quattro siti scommesse dove puoi trovare iPer scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Napoli Monza

Il Napoli ha affrontato il Monza in tre competizioni diverse per un totale di 16 partite, ottenendo 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. I partenopei hanno segnato 23 gol e ne hanno subiti 13. L'ultimo incontro tra le due squadre risale a domenica 7 aprile dello scorso campionato, quando il Napoli si è imposto con una vittoria per 4-2.

Le probabili formazioni di Napoli Monza

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida tra Napoli e Monza del sesto turno di campionato:



NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta.



Conte dovrà fare a meno di Meret, assente per infortunio. L'unico dubbio di formazione riguarda l'attacco, con Politano favorito su Neres. Nesta, invece, dovrà affrontare diverse assenze importanti: Cragno, Ciurria, Birindelli, Vignato e Gagliardini non saranno disponibili a causa di infortuni.

Dove vedere la partita

La partita tra Napoli e Monza sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.