Sinner-Schoolkate pronostico e quote: ci sarà un set 'perfetto'? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Almeno tre match point Sì

Pronostico Sinner-Schoolkate: confronto quote e il parere dei bookies

Concordo con i bookies: credo che Sinner vincerà agevolmente il match con un secco 3-0. Non vedo speranze per Schoolkate che potrebbe impensierire l'italiano solo nel primo set. Andrea Stefanetti

Dopo aver superato in scioltezza il cileno Jarry in tre set, Sinner si prepara ad affrontare Schoolkate nel secondo turno degli Australian Open. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies sul match, ecco unaDurante il secondo turno degli Australian Open tra Sinner e Schoolkate, i nostri esperti hanno suggerito la quota "Almeno 3 matchpoint nella sfida: Sì". Questo significa che la scommessa sarà vincente se il match verrà deciso al terzo matchpoint o successivi.. A testimonianza di ciò, la vittoria dell'italiano nel testa a teste viene indicata non oltre l'1.01. All'australiano Schoolkate servirà un autentico miracolo per superare il numero uno al mondo e approdare al turno successivo del torneo.Prima di visionare il secondo mio pronostico sulla sfida degli Australian Open, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul primo Slam della stagione:

Sinner vincerà un set per 6-0? Il parere dei bookies

Tra le quote più intriganti per un match che sembra lasciare poche speranze a Schoolkate, spicca quella sulla possibilità che almeno un. Questo mercato, proposto da Goldbet e Lottomatica, è quotato a 3.80, indicando una probabilità significativa che tale scenario si realizzi.

Sinner Schoolkate: periodo di forma e precedenti

Giorno, orario e dove vedere il match

Sinner e Schoolkate non si sono mai incrociati prima nel circuito professionistico e arrivano a questa sfida dopo aver superato rispettivamente Jarry (3-0) e Daniel (3-1) nel primo turno del torneo. In particolare, il tennista australiano ha sorpreso tutti, battendo il giapponese con un tennis solido e preciso. Dall’altra parte, Sinner ha dimostrato determinazione e qualità negli scambi decisivi contro il cileno, confermando i motivi per cui è il numero uno al mondo.Il match tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate, valido per il secondo turno degli Australian Open 2025, è previsto per giovedì 16 gennaio, e si giocherà oltre l'una di notte ora italiana. Questo incontro, molto atteso dagli appassionati di tennis, sarà trasmesso in diretta su Eurosport, che sarà accessibile attraverso Sky e Dazn.