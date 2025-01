Sparta Praga-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Inter vince o pareggia

Pronostico Sparta Praga-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

Sono convinto che i 'nerazzurri' porteranno a casa '3 punti' cruciali per la conquista di una qualificazione diretta agli Ottavi. L'Inter presenta una rosa e dei ricambi di qualità nettamente superiore rispetto agli avversari. Andrea Stefanetti

Penultima partita della "fase campionato" di Champions League: Sparta Praga e Inter si sfideranno mercoledì alle ore 21:00. I padroni di casa arrivano dal successo casalingo contro l'FK Bodø/Glimt, mentre gli ospiti hanno vinto per 3-1 contro l'Empoli in campionato. Due squadre con percorsi diametralmente opposti si affrontano. I padroni di casa, con soli 4 punti, cercano un'impresa, mentre gli ospiti, forti dei loro 13 punti, puntano a consolidare il loro dominio. Si preannuncia una sfida affascinante, ricca di possibili colpi di scena, e cruciale per il futuro di entrambe le squadre in Champions League.

Quale sarà il risultato esatto di Sparta Praga-Inter? Il parere dei bookies

Entrambe le squadre dovrebbero riuscire a trovare la via del gol, ma alla fine l’Inter sembra destinata a prevalere. Dopo un’attenta analisi,. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco a 9.50, seguita da Sisal e Betsson con una quota di 8.75.

Sparta Praga Inter: i precedenti

Sparta Praga-Inter: le probabili formazioni

I precedenti tra le due squadre ammontano a 10 incontri, caratterizzati da un bilancio equilibrato: entrambe hanno collezionato 4 vittorie, mentre 2 partite si sono concluse in parità. L'ultimo confronto risale alla fase a gironi dell'Europa League 2016/17, in cui l'Inter ha prevalso con un risultato di 2-1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il settimo turno della Regular Season di Champions:

Sparta Praga (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Sparta Praga-Inter, in programma mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e sarà disponibile in live-streaming su NOW e Sky Go.