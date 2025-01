Torino Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Juve vince + Gol Sì

Pronostico Torino-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, i bianconeri riusciranno a vincere il derby della Mole. La squadra di Motta è superiore e il momento negativo dei granata potrebbe giocare a favore dei bianconeri. Occhio alla voglia di rivalsa degli uomini di Vanoli, ma vedo i bianconeri nettamente avanti. Andrea Stefanetti

La prima sfida del girone di ritorno presenterà il derby tra Torino e Juventus. La gara si disputerà allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ alle ore 18:00 di sabato 11 gennaio. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto,Ecco invece le quote di Torino-Juventus di diversi operatori:Il Torino è reduce dallo 0-0 contro il Parma, mentre la Juve dopo aver raccolto solo un pareggio nell’ultima sfida di campionato con la Fiorentina, è stata eliminata dal Milan in Supercoppa.Secondo i bookies è la Juventus la favorita a conquistare la vittoria nel Derby contro il Toro. I bianconeri hanno l'obbligo di vincere per non allontanarsi dalla zona Champions e riscattare la sconfitta rimediata in Semifinale di Supercoppa contro il Milan. Dall'altra parte però, c'è un Torino alla ricerca di punti preziosi per la salvezza.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita del 20° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Torino Juventus? Il parere dei bookies

. La scarsa produzione dei bianconeri in zona offensiva non lascia pensare ad una goleada, anche perchè il Torino, seppur in difficoltà, può vantare una buona fase difensiva. La quota dello 0-1 la troviamo a 5.25 su Goldbet e Snai, mentre Betsson a 5.40.

Juventus-Torino: i precedenti del Derby

Juve-Torino: le probabili formazioni

Nei 186 precedenti la Juventus ha vinto esattamente la metà degli incontri: 93. Per 44 volte, invece, sono stati i granata ad avere la meglio mentre per 49 volte la sfida è terminata in parità. Nell’ultimo derby, hanno vinto i bianconeri per 2-0 con le reti di Weah e Yildiz.

Ecco le probabili scelte di Vanoli e Thiago Motta in vista della sfida valida per il 20° turno di Serie A:

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic, Vojvoda, Coco, Masina, Pedersen, Vlasic, Linetty, Gineitis, Sosa, Karamoh, Sanabria.

Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Yıldız, Mbangula, Vlahovic.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Torino e Juventus, in programma sabato 11 dicembre alle 18.00, sarà trasmessa in streaming e in esclusiva sui canali DAZN. Basta scaricare l'applicazione ufficiale su smartphone, tablet o un altro dispositivo mobile e selezionare il Derby della Mole.