Tottenham-Liverpool pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Tottenham-Liverpool: confronto quote e il parere dei bookies

A mio parere, il match si concluderà con una vittoria del Liverpool. Entrambe le squadre probabilmente schiereranno alcuni giocatori meno utilizzati, ma, dato il momento di forma dei Reds, credo che avranno la meglio in questa gara d'andata delle semifinali. Andrea Stefanetti

La EFL Cup 2024/25 entra nella sua fase decisiva. La Carabao Cup ha raggiunto le semifinali, che si disputano come di consueto con un doppio confronto, andata e ritorno. Tra le squadre protagoniste ci sono Tottenham e Liverpool, che si affronteranno nel primo match mercoledì 8 gennaio alle 21:00. Prima di presentare il mio pronostico e l'analisi delle quote dei bookmaker per il risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Tottenham-Liverpool di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dalla sconfitta interna contro il Newcastle, con un punteggio di 1-2, mentre gli ospiti provengono dal pareggio per 2-2 contro il Manchester United.Una sfida entusiasmante tra due storici club che hanno scritto la storia del campionato inglese. Secondo i bookies sarà il Liverpool ad avere la meglio in questa Semifinale di Coppa di Lega.Prima di visionare gli altri pronostici sulla semifinale della Carabao Cup, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul calcio inglese:

Quale sarà il risultato esatto di Tottenham-Liverpool? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, il match tra Tottenham e Liverpool si prospetta estremamente equilibrato, con la possibilità che una delle due squadre ottenga una vittoria di misura. Tra i risultati esatti più probabili,, rispetto al 13.00 offerto da Quigioco e Betsson.

Tottenham-Liverpool: i precedenti

Tottenham-Liverpool: le probabili formazioni

Tottenham e Liverpool si sono affrontati in totale 180 volte. Il bilancio pende a favore dei Reds, che hanno ottenuto 88 vittorie contro le 48 degli Spurs. L'ultimo successo della capolista della Premier League risale a questa stagione, con un nettissimo 6-3 in trasferta. L'ultimo trionfo del club londinese è invece del 2023. A completare il quadro ci sono 44 pareggi.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della semifinale di EFL Cup:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Spence, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bergvall; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Postecoglou.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Diaz, Gakpo. All. Slot.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Le partite della Coppa di Lega inglese per l'edizione 2024/25 sono trasmesse in esclusiva su DAZN. Per seguire il torneo, incluso il match delle semifinali tra Tottenham e Liverpool, in programma mercoledì 8 gennaio alle 21:00, è necessario avere una connessione internet e un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming.