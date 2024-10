Pronostico Udinese-Inter con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Udinese Inter

Malgrado l’Udinese sia partita benissimo in questo campionato, credo che l’Inter vincerà questa partita. I nerazzurri hanno l'obbligo di riscattare la sconfitta del Derby. Andrea Stefanetti

La Serie A riparte con un weekend di sfide molto interessanti. Tra queste c'è quella che vede in campoalla Dacia Arena di Udine. Calcio d'inizio alle ore 15. Prima di fornirvi il, queste sono le quote 1X2 di differenti siti di scommesse:L’Udinese arriva a questa partita da terza in classifica, reduce però da una sconfitta con la Roma per 3-0 nell’ultimo turno di campionato. L’Inter vuole riscattare il derby perso contro il Milan e risalire così la china in classifica.Osservando le quote, si può dire che gli operatori siano d’accordo nel dare come favoriti i nerazzurri per la vittoria di questa partita. L’Udinese, dal canto suo, può vantare la sua imbattibilità in casa e fare affidamento sui suoi tifosi.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Udinese Inter quote speciali sulla sfida della sesta giornata

I pronostici Udinese Inter più interessanti

Consiglio risultato esatto 1-2 a 8.50 su Betsson

In occasione della partita tra Udinese e Inter, ho pensato di fornirvi alcuni pronostici che, a mio giudizio, sono molto interessanti.Sarà una partita combattuta. L’Inter cercherà di dominare sul piano del gioco, cercando di creare più occasioni possibili. L’Udinese cercherà di compattarsi e ripartire in contropiede. Per questo motivo, consiglio di scegliere il risultato di 1-2 in favore della squadra di Inzaghi. Betsson offre questa opzione a 8.50, seguita da Lottomatica e Goldbet che la mettono in lavagna a 8.40.

Over 1,5 Primo Tempo

Un altro pronostico che posso consigliarvi, fa riferimento a quanti gol ci potrebbero essere nel primo tempo. Secondo la mia analisi, le due squadre partiranno a ritmi alti sin da subito cercando di sorprendere l’avversario. Infatti, consiglio l’Over 1.5 nel primo tempo. Questa quota, la troviamo a 2.55 su Goldbet e a 2.60 su Sisal

Lautaro Martinez 1° marcatore

L’argentino deve ancora trovare il suo primo gol in questo campionato e potrebbe essere arrivato il suo momento. Consiglio, dunque, di puntate su Lautaro primo marcatore della partita. L’attaccante è quotato come primo marcatore a 4.60 su Quigioco e 4.25 su Snai.

Dove trovare le migliori quote su Udinese Inter

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Udinese-Inter

Le due squadre si sono affrontate in Serie A per 51 volte. 23 a 12 per l’Inter recita il conto delle vittorie, i pareggi sono a quota 16. Nella scorsa stagione l’Inter ha avuto la meglio in entrambi gli incontri: 4-0 all’andata a San Siro e vittoria al minuto 95’ per 1-2 con gol di Frattesi in trasferta.

Le probabili formazioni di Udinese Inter: turnover per Inzaghi?

Dove vedere Udinese Inter

In seguito, le probabili scelte di formazione da parte di Runjaic e Inzaghi:Okoye, Kristensen, Bijol, Giannetti, Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara, Thauvin, Brenner, Lucca.Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro.Due cambi nell’11 iniziale per l’Udinese rispetto alla trasferta di Roma. Rientreranno dal 1’ minuto, infatti Lovric e Giannetti in sfavore di Kabasele e Ekkelenkamp. Inzaghi si affida ai suoi titolarissimi, la stessa formazione che lo scorso anno ha vinto lo scudetto con un unica differenza: Piotr Zielinski al posto dell’infortunato Barella.La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn alle 15 di sabato 28 settembre 2024. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma streaming.