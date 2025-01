Verona-Udinese pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 3,5

Pronostico Verona-Udinese: confronto quote e il parere dei bookies

Nonostante la bella vittoria di Bologna, non credo che il Verona riuscirà a impensierire un Udinese che sta vivendo un ottimo periodo di forma. In virtù di ciò per questa sfida punterò sul "Segno 2". Andrea Stefanetti

Verona e Udinese si sfideranno sabato 4 gennaio, alle ore 20:45, in un match valido per il 19° turno di Serie A . Prima di presentare il mio pronostico e l'analisi delle quote dei bookmaker per il risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Verona-Udinese di diversi operatori:I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 2-3 sul campo del Bologna, gli ospiti invece dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Torino.Nuovo anno, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: vincere. L’Udinese, insieme alla sua voglia di proseguire il periodo favorevole, si prepara a lottare per conquistare un altro successo.e portare a tre i risultati utili consecutivi, consolidando così la propria forma positiva.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida della diciannovesima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Verona-Udinese? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, la sfida tra Verona e Udinese si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre che potrebbero riuscire a trovare la via del gol. Alla luce di queste previsioni,. Le quote per questo punteggio variano leggermente, con Betsson che lo offre a 5.60, Sisal a 5.25 e Goldbet a 5.50.

Verona Udinese: i precedenti

Verona-Udinese: le probabili formazioni

Nella lunga storia dei confronti tra Verona e Udinese, le due formazioni si sono sfidate ben 69 volte. Il bilancio è molto equilibrato, con i padroni di casa che hanno ottenuto 22 vittorie, mentre gli ospiti ne hanno conquistate 23. I pareggi, invece, sono stati 24, dimostrando come le sfide tra queste due squadre siano spesso molto equilibrate e difficili da prevedere. L'ultimo incontro risale ad aprile 2024, quando il Verona è riuscito ad avere la meglio, vincendo 1-0 in una partita molto combattuta.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 19° turno di Serie A:

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic, Suslov, Sarr, Tengstedt.

UDINESE (3-5-2): Sava, Kabasele, Bjiol, Toure, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Thauvin, Lucca.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 20:45 di sabato 4 gennaio 2025. La sfida sarà visibile attraverso l’applicazione Dazn presente sul decoder Sky Q. L’attivazione del canale è possibile effettuarla nella sezione “Il mio account” di Dazn. Il match sarà disponibile in streaming grazie alle app ufficiali di Dazn, Sky Go e Now TV scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone.