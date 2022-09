Torna la Champions League, con la prima giornata della fase a gironi. La Juve è di scena in casa di una delle favorite del torneo, il Paris Saint-Germain di Mbappé, Messi e Neymar, con l'ex Paredes ma senza Di Maria, fermato da un problema muscolare e nemmeno convocato per la trasferta in Francia. Allegri è orientato a schierare le due punte, con Vlahovic ci sarà Milik.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

PSG-Juventus, martedì 6 settembre ore 21:00, sarà trasmessa in TV su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su Sportmediaset, Sky Go, NOWTV.



PROBABILI FORMAZIONI

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.



JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.