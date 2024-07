PSG, non solo Osimhen. 70 milioni per Joao Neves, Rui Costa ammette: "C'è l'offerta, valutiamo"

AFP via Getty Images

Ilsi muove sul mercato e non solo perè un obiettivo primario per i parigini.Il centrocampista classe 2004 è il nuovo gioiellino dele negli scorsi mesi era stato seguito anche dalla, scoraggiata poi dal prezzo del ragazzo.Neves è legato alle Aguias con un contratto fino al 2028, nel quale è presente una. Secondo la stampa francese, tuttavia, il PSG non intende pagarla e mette sul tavolo una proposta daper convincere il Benfica.

, presidente del Benfica, ha parlato del mercato della squadra a tutto campo e tra i temi toccati c'è anche l'offerta del PSG per Joao Neves: ". Non starò qui a parlare dell'entità di questa proposta. Stiamo valutando, ma in questo momento João Neves continua a essere un giocatore del Benfica".- Nell'ultima stagione, Joao Neves ha raccolto 55 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno 3 gol. Così ha convinto il ct del Portogallo, Roberto Martinez, a portarlo a Euro 2024, dove gli ha concesso due presenze.

- Non solo il futuro di Joao Neves, Rui Costa ha parlato anche delle suggestioni sui possibili ritorni diFelix: "Non c'è stato solo Di María a fare già ritorno al Benfica. Lo abbiamo dimostrato anche con Gonçalo Guedes. Quello che vogliamo sono buoni giocatori e se possiamo avere giocatori che conoscano anche la casa e il calcio portoghese è un vantaggio. Ora, tutti questi nomi sono speculazioni, fanno parte del momento del mercato".- Rui Costa ha anche confermato cheresterà al Benfica: "Resta un tifoso del Benfica e continuerà al Benfica. E' proprio come un anno fa, quando arrivava dalla nazionale. Ha firmato. E' un giocatore del Benfica".