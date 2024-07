Getty Images

Napoli, Osimhen nemmeno in panchina: è sempre più vicino al PSG

Giovanni Annunziata

24 minuti fa



Al centro dell'attenzione in casa Napoli nell'ultimo periodo ci è finito Victor Osimhen. Le voci di mercato sono insistenti, c'è la pesante clausola rescissoria da 130 milioni che De Laurentiis attende che venga pagata. Dietro l'angolo la trattativa con il PSG e Romelu Lukaku che attende si sblocchi il tutto così da poter approdare in azzurro e mettersi a disposizione di Conte.



OUT IN AMICHEVOLE - Oggi si va in campo, il Napoli dal ritiro di Dimaro-Folgarida alle 18 affronta il Mantova (neopromossa in Serie B). Conte si affida al 3-4-2-1, con Caprile tra i pali, difesa composta da Rafa Marín, Rrahmani e Natan, centrocampo con Iaccarino e Anguissa, sulle fasce Mazzocchi e Spinazzola. In avanti Politano e Lindstrom a supporto di Cheddira. La notizia è che Osimhen non è in distinta, dunque non potrà subentrare neanche a gara in corso. C'è il PSG che lo aspetta, il Napoli non vuole rischiare possa accadergli qualcosa. La trattativa nei prossimi giorni potrebbe decollare, con il giocatore che ha già l'accordo con i transalpini, con l'obiettivo di guadagnare circa 15 milioni di euro a stagione. Si attende la fumata bianca, che passerà per l'intesa tra i due club per quanto riguarda la cifra del trasferimento.